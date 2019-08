J’ACCUSE ! (et je propose) •••

On parle de beaucoup de choses en ce monde, comme le retour et l'accroissement des famines, de l’augmentation de migrants, du saccage des richesses au profit d'intérêts privés, de gaspillage en tous genres et la liste est longue de toutes ces situations intolérables pour un véritable sens du vivre ensemble. C’est pourquoi…

J’accuse nos élites de crimes contre l’humanité, en bande organisée !

Je les accuse d’être les fossoyeurs de notre liberté, d’avoir asservi la moitié de l'humanité et de massacrer l’autre moitié.

Je les accuse d’avoir établi un esclavage moderne, d’imposer des conditions et des charges de travail de plus en plus inhumaines, en agitant le spectre du chômage et de la délocalisation.

J’accuse les élites d’avoir volé le progrès qui aurait dû profiter à toute l’humanité, au lieu d’être détourné au profit de quelques-uns. Ils se sont accaparés tous les progrès, certains pour les exploiter au maximum, d’autres pour les détruire, quand ça met en danger leurs bénéfices.

J’accuse ces monstres de fomenter des guerres effroyables, dans le seul but de piller les richesses de pays dévastés par la convoitise depuis des siècles. Ils massacrent hommes, femmes et enfants sans état d’âme. Et ces barbares ont le CULOT d’invoquer des prétextes humanitaires !

Je les accuse d’être devenus fous au point de détruire la Terre et tous ses habitants, juste pour faire toujours plus de fric.

J’accuse les banques de voler les peuples depuis des décennies, d’avoir créé des dettes astronomiques de toutes pièces avec la complicité des politiques ripoux ! Pour faire de nous des esclaves sans chaîne.

J’accuse les lobbys pharmaceutiques de détruire la santé sciemment, pour faire toujours plus de profits. Ils inondent le monde de leurs poisons et boycottent les remèdes “non rentables” même s’ils sont ‘miraculeux’, même s’ils pourraient sauver des millions de vies !

J’accuse les lobbys du pétrole et du nucléaire d’anéantir systématiquement toute révolution énergétique, de saboter tous les travaux relatifs à l’énergie libre, pour pouvoir continuer à faire du fric en bousillant la planète.

J’accuse les hommes politiques d’avoir détourné la démocratie au profit des élites, de collaborer avec les lobbys pour asservir toujours plus les populations, les plongeant toujours plus dans la précarité et la misère.

J’accuse la presse d’être totalement soumise, de s’être laissée réduire à l’état d’un toutou au service des élites. Elle n’est plus qu’un chien qui leur obéit au doigt et à l’œil. Un outil de propagande, qui manipule et lobotomise ceux qu’elle est censée informer.

J’accuse les hauts responsables religieux d’attiser la haine et le communautarisme. De diviser les populations, de les dresser les unes contre les autres, pour les empêcher de s’unir et de lutter contre leurs oppresseurs communs.

J’accuse les juges de violer leur serment pour protéger ces élites quand l’une d’elle trébuche, leur serment maçonnique ayant plus de poids à leurs yeux que leur serment de magistrat…

J’accuse ces criminels d’avoir infesté la société, et de détruire systématiquement ceux qui s’opposent à leur système, de les faire éjecter des postes clés, pour assurer leur domination.

J’accuse ces fous d’avoir fait de l’argent leur Dieu, un Dieu qui exige des sacrifices monstrueux à chaque seconde.

En tant que citoyen(-ne) du peuple, il serait bon que cela cesse !

Que tous les responsables reprennent conscience de leur rôle de serviteurs après des peuples et non d’être de continuels oppresseurs.

Il convient donc d’envisager l’avenir sur des bases plus saines pour un avenir plus radieux et porteur d’espérance pour tous et non pour les seuls nantis destructeurs de l’humanité.

Il convient donc que « le monde du partage » remplace « le partage du monde » comme nous le subissons actuellement.

Il convient donc que nous « soyons des consciences d’humanité » au lieu de nous contenter de nos petits intérêts immédiats.

Votre serviteur, citoyen du peuple !

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 2 août 2019.

Note :

Plus de 2,2 milliards de pauvres ou proches de la pauvreté dans le monde !

Pratiquement, il y aurait une solution immédiate pour résoudre l’extrême pauvreté :

« Assurer une protection sociale de base aux pauvres du monde entier coûterait moins de 2% du PIB mondial (…) »

Voir aussi : Le revenu de base inconditionnel.

Et une pétition sur La mise en place du Revenu de base inconditionnel.

Pour plus de solutions, voir aussi l’un de mes billets sur Agoravox datant de 2016 :

•••L’esclave moderne •••

Extrait du billet :

« Une taxe sur les transactions financières pourrait remplacer tous les impôts actuels »

9 - Il est d’ailleurs regrettable que des idées lumineuses comme celle d’enlever toutes les taxes et impôts ne s’imposent pas puisque cela concernent le bien-être des peuples : « Une taxe sur les transactions financières pourrait remplacer tous les impôts actuels »

Mettre en place un Revenu Maximum légal pour combler ces écarts de salaires invraisemblables

10 - Une autre idée concernant les réductions des inégalités des revenus, serait de proposer en plus d’un Revenu de base inconditionnel (RBI) et/ou de la Dotation Inconditionnelle d’Autonomie (DIA) à mettre en place immédiatement, c’est de décider d’imposer un Revenu Maximum légal au delà duquel le taux d’imposition soit de 100% autrement cela n’aura servi strictement à rien de proposer un seuil minimum pour éviter l’effondrement de la notion du vivre ensemble dans une société. Notons à cette occasion, que Le Revenu Maximum est déjà dans le programme des Décroissants depuis plusieurs années, accompagné avec la mise en place de la Dotation Inconditionnelle d’Autonomie (DIA) : [ Extrait de cette revendication pour les dernières européennes de 2014 :

•favoriser l’égalité et la solidarité par la mise en place d’une Dotation Inconditionnelle d’Autonomie (DIA) pour tous les citoyens de l’UE et par l’instauration, dans chaque pays, d’un revenu minimum et maximum sur la base d'un espace écologique d’inégalités allant de 1 à 4 ou 6.

Sources : « Moins de biens, plus de liens » et « Le chômage, c'est fini ! Vive le bonheur national brut (BNB)” ».



••••••••••

Remarque : Pour ceux qui restent dans le doute et qui pensent que l’on ne peut plus rien faire car ce monde serait verrouillé : Dans la catégorie des égrégores, je nous propose de nous placer dans celle des résolument optimistes pour l’avenir de ce monde. La positivité c’est possible en nous rappelant que c’est l’humain qui a créé toutes ces situations instables et qu’il lui appartient donc de changer cela et de ne pas attendre un(e) hypothétique sauveur(euse) extra-terrestre… Ce qui serait autrement, en abdiquant, une irresponsabilité totale de l’espèce humaine !