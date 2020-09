@Fergus

On connaît tous l’histoire entre Athènes et Sparte. Il est évident que le système pyramidal (avec dirigeant) est plus efficace pour faire la guerre (la guerre permet au dirigeant d’être plus puissant s’il la gagne, « son » territoire grandit : la guerre est l’essence même du système pyramidal) : avec l’obéissance, on fera facilement construire des armes à une population, même si ces armes se retournent contre elle (il suffit de ne pas l’informer vraiment, ce qui est la règle dans un système pyramidal : on peut conduire des juifs dans un train pour Auschwitz sans savoir ce qu’ils deviennent).

Dans un démocratie, on ne pilote pas les gens pour faire une guerre avec le voisin, guerre qui n’apportera rien sur la durée par rapport à des échanges volontaires.

Donc il est normal que le système pyramidal soit un passage historique obligé, mais on a tout pour s’en passer aujourd’hui : l’arme atomique (guerre suicidaire), l’instruction n’est plus réservée à une élite et les moyens de communication permettent une réelle démocratie (mais nos « chefs » ne nous la serviront pas sur un plateau vu ce qu’ils ont à perdre).