Obligation du Port des masques, fait tomber le masque

Une citation sur « tomber le masque » : « Si vous faites tomber le masque d'un pervers narcissique, il se sentira pour la première fois tout con. » Et comme cet ordre de porter les masques vient d’un expert en perversions narcissiques dont je tairais le nom et bien, cette recommandation, tout de même passible de 135 euros d’amende à partir du 20 juillet, et si vous vivez en Mayenne, ce sera en cas de récidive dans les quinze jours 1500 euros et si en cas de trois violations dans les trente jours vous écoperez de six mois d’emprisonnement et 3750 euros !

Un des facteurs qui justifie cette décision : les "incertitudes" sur la transmission du virus dans l'air. Le sujet a fait l'objet le 6 juillet d'une lettre à l'OMS signée par 239 scientifiques issus de 32 pays, qui ont notamment fait part de leurs observations sur la fréquence des contaminations et des clusters en milieu clos, particulièrement en cas de brassage d'air, et même en l'absence de projection directe, indique la Direction Générale de la Santé. [1] Mouais…Le grand souci de cette alerte de l’OMS, c’est que cette pétaudière n’est absolument plus crédible, tellement noyautée par des courants de conflits d’intérêts, financiers et politiques. Pour rappel : depuis juin 2020, les états-unis se sont retirés de cette organisation alors qu’ils participaient aux trois quarts à son financement, et ainsi, la voie est libre pour les seuls Bill & Melinda Gates qui en deviennent les argentiers principaux… Il y a aussi le directeur général de l’OMS, l’Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, pas clair du tout aux entournures… Deux sénateurs américains ont lancé une pétition pour demander sa démission et ont recueilli à ce jour 872.000 signatures. Des médecins de son pays l’ont accusé d’avoir privé l’Ethiopie d’aides internationales en cachant trois épidémies de choléra entre 2006 et 2011, quand il était ministre de la Santé. Il s’est attiré les foudres de ses pairs, sitôt élu à l’OMS, en nommant « ambassadeur de bonne volonté » le dictateur zimbabwéen Robert Mugabe [2] . Il est surtout accusé d’avoir délibérément sous-estimé la propagation du virus covid19 à partir de la chine pour ne pas froisser le gouvernement de Pékin ; Bien qu’il soit largement reconnu que la réponse de la Chine ait été à l’opposé de la transparence – le gouvernement sous-estimant le nombre de cas et intimidant les lanceurs d’alerte. Le directeur général de l’OMS avait applaudi à la grande transparence du gouvernement des deux mains... [3]

Concrètement…

Pour le port de ces masques, comment le décret fonctionne-t-il sur le terrain, dans la vraie vie ?

- A partir de lundi, les clients souhaitant pénétrer sans masque dans un magasin, de proximité, une grande surface ou un centre commercial pourront se voir refuser l'entrée. Mais, les personnes sans masque seront invitées à en acheter un, notamment à l'accueil des supermarchés afin de pouvoir entrer. Business is business isn’t it ? Où en est la distribution de masques gratuits promise… ???

- Actuellement dans les cafés et restaurant, le port du masque est obligatoire pour les clients à l'intérieur lors des déplacements entre les tables, pour se rendre aux toilettes, pour payer. On fait comment pour les bars à tapas, les sushi bar, les fast foods, les kebabs où on reste debout.

- Dans les cinémas il est actuellement obligatoire de porter un masque, sauf une fois installé dans son siège… Et avec l’interdiction de tourner la tête de gauche à droite ou de droite à gauche pour ne pas postillonner sur vos voisins…

- Pour un état qui pense à tout qu’en est-il des halls d'immeuble, cages d’escaliers et des parkings couverts, qui ne sont quant à eux pas mentionnés ?

…et les hors sol sont…

- Les entreprises !!! Elles ne sont pas concernées par le décret. Elles seront toujours en charge d'élaborer et faire appliquer leurs propres règles. [4] Ce n’est plus être hors la loi, mais la loi hors ! (satanas !)

J’en oublie certainement dans cette liste, mais ce qui va se passer une fois de plus c’est que les flics vont sévir du carnet à souche pour distribuer des amendes à tout va, car, cela restera à leur appréciation personnelle…Et quant on sait combien vaut cette appréciation personnelle à la vue du passé récent où pour un oui pour un non le quidam se prenait 135 euros d’amende seulement en ayant traversé la rue pour acheter du pain…Ca va encore tourner en des arrestations pour résistance aux fdl etc etc etc…Coups et blessures, gardes à vue…C’est un comble ; se prendre une amende pour avoir brisé l’autorisation de respirer librement ??? C’est dingueeeeee mon jacquouille !

Quant aux écoles…

Faire porter des masques dans les salles de classe aux enfants et aux enseignants est néfaste pour la santé ! Il en va de même pour les employés dans les locaux fermés. A moins de garder les fenêtres grandes ouvertes, respirer un air confiné à travers un masque est préjudiciable et ce défaut de ventilation est généralement mesuré, justement, par la concentration en CO2.

L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, nous explique que :

- La concentration en CO2 dans l’air intérieur est l’un des critères qui fondent la réglementation en matière d’aération des locaux. Des règlements sanitaires départementaux fixent ainsi, pour les bâtiments non résidentiels, un seuil en CO2 de 1000 ppm dans des conditions normales d’occupation. Une concentration en CO2 supérieure à 1000 ppm définit une qualité de l’air intérieur basse. Une étude montre « une augmentation des symptômes liés à l’asthme chez l’enfant, en moyenne sur une journée d’école et une altération suspectée de la performance psychomotrice due au CO2. La durée d’exposition est primordiale. Les adultes pourront toujours, pour l’heure, enlever leur masque en sortant dans la cour de récré ou d’un magasin ; En revanche, pour les enfants obligé de garder le masque, ou ceux qui y travaillent toute la journée, c’est une autre triste histoire… Regarder la vidéo en fin d’article sur ce sujet… [5]

Si je n’étais pas un complotiste invétéré, je dirais qu’arrêter un virus avec un masque, c’est comme chercher à contrer un moustique avec un grillage. Je dirais aussi que cela sent sa planification à plein nez…Pardon, à plein masque ! Car depuis le mois de mars c’est la valse des masques qui ne servent à rien, puis servir seulement aux soignants, puis doivent être porté par le grand public aussitôt dehors, et maintenant de manière réglementée. Un castor n’y retrouverait pas ses petites girafes. Semer la confusion crée un sentiment de peur et d’insécurité qui a pour résultat l’assentiment de la majorité des gens qui, de plus, feront la police eux-mêmes : je prends un billet du pauvre mec qui aura le courage d’entrer chez le boucher du coin, là, les mégères vont lui tomber sur le râble et le transformer en chaire à saucisse. De quoi créer une bonne ambiance dans la Gaule masquée !

Masques de protection respiratoire et risques biologiques : foire aux questions

Un masque chirurgical est un dispositif médical destiné à éviter la projection vers l’entourage de gouttelettes émises par le porteur du masque. En revanche, il ne protège pas contre l’inhalation de très petites particules en suspension dans l’air. On distingue trois types de masques :

Type I : efficacité de filtration bactérienne > 95 % d’un aérosol de taille moyenne 3 µm.

Type II : efficacité de filtration bactérienne > 98 % d’un aérosol de taille moyenne 3 µm.

Type IIR : efficacité de filtration bactérienne > 98 % d’un aérosol de taille moyenne 3 µm et résistant aux éclaboussures.

Le masque FFP est un appareil de protection respiratoire destiné à protéger celui qui le porte contre l’inhalation à la fois de gouttelettes et de particules en suspension dans l’air. Le port de ce type de masque est bien plus contraignant (inconfort thermique, résistance respiratoire) que celui d’un masque chirurgical. [6]

-----------------------------------

Moralité. Porter un masque de protection ne vous garantit pas une efficacité totale, d’autant qu’il faut le changer toutes les quatre heures. Quant au masque chirurgical, à moins d’être un pro de la santé dans un hôpital, son port est bien trop contraignant dans la vie de tous les jours. Donc…Jugez par vous-même de la valeur de ce décret qui décrète en crête…Cocorico ! Qui après un confinement total, un confinement facial ; d’ailleurs laissez-vous tenter par une longue conversation à bâtons rompus avec ce truc sur le visage ? A décourager les pipelettes et autres acteurs politiques et d’ailleurs, remarquez, lorsqu’ils parlent doctement dans le poste, le premier truc qu’ils font c’est de tomber le masque…Dommage, car d’habitude nous devons subir leur blabla incolore, alors qu’avec le masque… Cela resterait au niveau de la bouillie verbale ou mieux, celle d'une bonne diarrhée vocale…Dommage !

Georges Zeter/juillet 2020

Vidéo Utube : Test : niveau de C02 dans les masques

https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=AITEnS4miH8&feature=emb_logo