Obligation vaccinale : un élève aide-soignant témoigne

Dans une courte vidéo YouTube d'à peine une minute, un élève aide-soignant de l’IFAS [Institut de Formation pour Aides-Soignants] de Lavaur témoigne des pressions exercées pour forcer ses étudiants à se faire vacciner. Un témoignage concis mais percutant qui lui a valu quelques mésaventures. Le texte de cet article est adapté de deux articles (ici et là) initialement publiés sur le site Vigilance Pandémie, il est publié sur AgoraVox avec l'autorisation des auteurs et de toutes les parties prenantes.

Les professionnels de santé ont jusqu'au 14 septembre pour recevoir au moins une dose de vaccin, et devront pouvoir le justifier à partir du 15. Au-delà du 15 octobre, la non-vaccination constituera un motif de suspension sans rénumération.

"Pression de fou à l'hôpital"

Cédric U. est élève aide-soignant à l'IFAS de Lavaur (Tarn). Dans une courte vidéo d'à peine soixante secondes, tournée le 11 août 2021 à Albi, préfecture du Tarn, il évoque les pressions exercées en vue de pousser les élèves aide-soignants à se faire vacciner. La retranscription (adaptée) est donnée en fin d'article.

Une version sous-titrée en anglais de ce témoignage est également disponible.

Sollicité à titre personnel par le vidéaste pour réagir à ce témoignage, Bernard Carayon n’a pas souhaité réagir en faveur de la liberté vaccinale pour les professionnels de santé, arguant de "non-compétence en matière médicale". Bernard Carayon est le maire (LR) de Lavaur, ancien député du Tarn et président du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier de Lavaur, dont dépend l’IFAS. Son fils Guilhem Carayon, président des Jeunes LR, s’est cependant exprimé contre le passe « sanitaire » en pointant du doigt les errances gouvernementales.

Un témoignage polémique ?

Quelques jours plus tard, en commentaire de la vidéo, l’élève aide-soignant a indiqué avoir été exclu du groupe WhatsApp de sa promotion, « sur le motif de propagande ».

« Le groupe n’est pas destiné à poster de la propagande. »

Le propriétaire de la chaîne YouTube confirme que l’étudiant interviewé s’est retrouvé mis de côté par l’une des élèves gérant le groupe. Sollicitée pour explication, celle-ci soutient que tous les sortants (élèves arrivés en fin de cursus) sont de toute façon exclus du groupe, non sans ajouter toutefois qu’il n’y a pas de place à la « propagande », faisant ainsi référence au partage de ladite vidéo. L’ambiance au sein de la promotion, du moins jusqu’au 12 juillet, date à laquelle le Président de la République Emmanuel Macron, a annoncé la mise en place du passe sanitaire et de la vaccination obligatoire pour les professionnels de santé, était pourtant jugée « très bonne ».

Climat de censure

Bien que contestable, cette mise à l’écart n’étonne pas dans le contexte actuel. Le cas a beau être individuel, il est loin d’être isolé et s’inscrit dans une atmosphère de censure et d’intimidation. Une pétition rédigée par un avocat contre le pass sanitaire, que Vigilance Pandémie avait relayée [et qui l'a été également sur AgoraVox, ici], s’était retrouvée supprimée par Change.org en moins de 24 heures, sans avertissement. Les initiateurs de la pétition n’ont pas réussi à obtenir d’explications. Dans le même état d’esprit, l’éviction par l’APHM (Assistance Publique Hôpitaux de Marseille) du Pr Didier Raoult est aujourd’hui en discussion. L’infectiologue s’était distingué en proposant un protocole de soins contre la Covid-19, et continue ponctuellement de nourrir le débat public en remettant en cause la pertinence de la vaccination générale contre ce virus. Le Dr Louis Fouché s’est également vu marginalisé au sein de cette même structure, qu’il a désormais quittée.

Pour anecdote, Cédric U. raconte encore avoir pris part, mercredi 18 août, à une « terrasse sauvage » sur la Place du Vigan à Albi. Une initiative que les forces de l’ordre se sont efforcées de décourager, en vain. C’était la veille d’une visite du Premier ministre Jean Castex dans la Ville rouge, laquelle a donné lieu à un déploiement massif de policiers et gendarmes. Repéré en ville, vendredi matin avec une banderole qui clamait « Soignants, pompiers licenciés, population en danger », Cédric U. affirme avoir dû faire face dans l’après-midi à quelques échanges tendus avec des policiers en civil. Il s’agissait notamment de le dissuader de prendre part à la manifestation prévue pour « accueillir » le chef du gouvernement au Centre Hospitalier.

Les figures très médiatisées ne semblent donc pas être les seules à faire l’objet d’intimidation : le simple citoyen est devenu une menace.

Retranscription (adaptée) du témoignage

« Je suis Cédric U., je suis élève-soignant à l’IFAS [Institut de Formation pour Aides-Soignants] de Lavaur. Je subis beaucoup de pression de la part de ma hiérarchie, de mes professeurs, pour me faire vacciner. Si je ne le fais pas, on m’interdit mon accès sur mes lieux de stage, [stages] qui sont obligatoires pour valider mon diplôme.

« Soit je me fais vacciner, soit je ne peux pas continuer dans la profession, à seulement quelques semaines de ma diplomation. »

Donc soit je fais le vaccin, soit je n’ai pas mon diplôme, et je ne peux pas continuer dans la profession, sachant que je suis censé être diplômé le 30 novembre, que l’obligation vaccinale entre en vigueur le 15 septembre. Donc pour deux mois, [alors que] j’ai fait tous mes examens, [que] j’ai tout bien réussi, pour deux mois [à deux mois de la diplomation] on va m’interdire mon examen. Il y a une pression de fou [sic] qui s’exerce à l’hôpital. On va se faire licencier, on n’a pas droit au chômage. C’est horrible, surtout que toute l’année, notre enseignement [mettait l’accent sur] la loi Kouchner, du 4 mars 2002, [sur le fait] qu’il faut respecter le libre consentement, que c’est extrêmement important, et qu’il n’y a pas plus important que cela.

C’est tout sauf éclairé, c’est tout sauf libre, on est contraint, on est menacé. Il n’y a pas de consentement.

Actuellement, c’est tout sauf éclairé, c’est tout sauf libre, on est contraint, on est menacé, donc mon consentement n’y est pas. »