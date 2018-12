Obsession par le Chaos et le Sabotage sur Facebook

Cette semaine, j'ai été impressionné par une fille qui a parlé dans un reportage des médias britanniques du phénomène des caméras cachées pour les femmes dans les vestiaires et même dans les toilettes d'un pays de l'Asie de l'Est. Les gens n’ont pas changé au même rythme que la technologie dans le monde, un fait que nous pouvons tous constater mais dont nous ne connaissons pas les limites de l’impact sur une grande partie de ce qui se passe autour de nous.

Je me suis souvenu de cette déclaration lorsque j’étais en train de suivre à travers les médias sociaux et les sites d’information la passion de certains des utilisateurs de ces moyens de semer le chaos et les troubles dans plusieurs pays, où certains ont célébré les manifestations des "gilets jaunes" en France et ont pu faire naître des attentes concernant les voies qu’elles pourraient prendre, alors que d’autres, qui se décrivent comme des activistes politiques, se sont chargés d'analyser les dimensions de ce qui se passe là-bas, de ses causes et de sa relation avec ce que les médias ont appelé le Printemps arabe, ainsi que la relation d'influence existant entre la France et les autres pays européens, et entre la France et les pays arabes !

C'est dans ce contexte qu'a émergé sur les médias sociaux une vague d'analyses illusoires de toute étincelle apparaissant dans les pays arabes. Certains ont évoqué au début la Tunisie et les gilets bleus, puis le centre de l'attention s'est tourné vers le Soudan, lorsque des manifestations populaires y ont éclaté. Ont alors émergé un genre de passion manifeste et d’étranges souhaits d'aggravation et d'expansion des événements malgré ce qui est apparu dès les premières heures en termes de tendance à la violence et au chaos ainsi qu'à la destruction et au sabotage !

Certaines personnes dans nos pays ont-elles une tendance chronique au chaos, à la violence et au vandalisme ? Pourquoi ces personnes n'ont-elles pas compris les leçons de ce qui s'est passé depuis 2011 et des crises économiques et sociales, des conflits et des catastrophes que certains pays subissent encore ? Ces personnes ne lisent-elles pas à propos de ce qui se passe en Libye et en Syrie et en d’autres pays arabes ? Et pourquoi certains Arabes souhaitent le chaos et le sabotage ? Les propriétaires de ces "rêves" malades ne sont-ils pas conscients de leurs conséquences et des conséquences pour les nations et les peuples ? Cela reflète-t-il une crise profonde dans les affiliations nationales ?!

Pourquoi certains d'entre eux pensent-ils à promouvoir le transfert des symptômes du chaos, du vandalisme et de la violence à leurs communautés simplement parce qu'ils sont en désaccord avec un régime, rejettent certaines politiques ou souffrent de problèmes tels que le chômage, le manque d'emplois, les prix élevés, l'inflation, etc. ? Et comment voient-ils que la solution de ces dilemmes de développement réside dans la violence, le vandalisme, les troubles et la destruction des États ?

Il est indéniable que plusieurs pays arabes ont connu des crises et personne ne peut nier qu’il existe encore des problèmes, qu’il existe corruption, favoritisme et détérioration des niveaux d’éducation et de santé à des degrés différents d’un pays à l’autre. Personne ne nie que la réalité est toujours en deçà des aspirations des peuples. Mais nous devons admettre que la reconnaissance de la détérioration de la réalité est la première étape vers la recherche de solutions et de traitements, et nous devons reconnaître que cela se produit dans plusieurs pays arabes : il existe une reconnaissance officielle répétée aux plus hauts niveaux politiques de la détérioration de la situation du développement, de l’économie, de l’éducation et de la santé, et de grands efforts sont fournis pour retirer les Etats et les peuples arabes de cette réalité cumulative, mais ce que nous voyons de certains semble décevant, on se moque du réalisme politique qu’ils réclament depuis longtemps et de l’insatisfaction suscitée par la reconnaissance de la détérioration des services et des conditions de développement !

Ce ne sont là que quelques-uns des activistes du « clavier » et de Facebook qui n’ont d’autre compétence que d’exporter la frustration, qui est leur produit de base, pour les jeunes et pour tous les secteurs de la société, dans le but de parvenir à une société frustrée, désespérée en ce qui concerne l’avenir et la possibilité de sortir de la misérable réalité et de corriger la situation. Cette idée malsaine qui habite les esprits de ces personnes n’est ni spontanée ni accidentelle, ils servent en fait des objectifs qu’ils connaissent bien, dont certains sont le manque de patriotisme et d’appartenance et la faiblesse de l’identité pour diverses raisons. Et il y a certains qui travaillent pour le bénéfice de tiers et qui gagnent leur pain au service de ces programmes subversifs, et d’autres font du commerce avec la religion et ayant une vision de l’exclusion en raison de l’exposition chronique au lavage de cerveau et de la formation à la pensée unidimensionnelle. Certains encore travaillent sans but et n’ont aucun projet et aucune ambition et cherchent à semer le chaos et la frustration parmi les jeunes pour rien d'autre que le vide et l'absurdité de la toxicomanie !

Pourquoi certains membres de notre peuple attendent-ils ce qu'ils appellent un nouveau printemps ? Le printemps dernier a-t-il eu des fruits qui les motivent en attendre un nouveau printemps ? Ne sont ils pas conscients des résultats de tout ce qui s'est passé depuis 2011 ? Aiment-ils ce qui arrive aux millions de réfugiés et de personnes déplacées de certains de nos pays arabes ? Aspirent-ils à voir de nouveaux millions de réfugiés et de déplacés arabes et musulmans ? Ne comprennent-ils pas les leçons du passé récent ?!

Les scènes de violence, de destruction et de chaos dans les rues et les villes arabes continuent de susciter l’imagination de certains qui y voient la voie du salut. Nous ne pouvons pas voir comment le salut peut être obtenu via la porte du chaos et de la destruction. Comment des pays souffrant de pauvreté et d’économies fragiles peuvent-ils se relever des cendres du chaos et de la destruction ? Nous devons tous être conscients du danger que représentent ces patients qui célèbrent chaque étincelle qui brûle dans notre région ou dans tout autre pays du monde et qui y voient le collier de secours d’une réalité malheureuse qui, je crois fermement, convient à leur pensée, à leur paresse et à leur stupidité.

Ces symptômes, malgré leur portée limitée et leur faiblesse, révèlent une crise d’identité vécue par certains groupes sociaux de nos pays arabes, une crise profonde et accumulée nécessitant des interventions « chirurgicales » culturelles urgentes afin que les nouvelles générations ne soient pas affectées par ces symptômes mortels pour les patries. Nous n’avons aucun besoin pour un nouveau printemps mais plutôt pour une nouvelle renaissance et un nouveau travail, et assez d'attendre des saisons qui ne produisent que le chaos et la ruine.