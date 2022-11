Ocean Viking : Le naufrage de Macron face à l’immigration clandestine

Ces migrants sont victimes d'un esclavagisme moderne pratiqué par des passeurs trafiquants d'êtres humains, avec la complicité d'ONG et d'associations prétendues humanitaires. On les trompe, on les exploite, on leur fait prendre des risques insensés pour leur malheur et celui du pays qu'ils envahissent.

Environ 900 000 étrangers séjourneraient illégalement sur le territoire français, selon Patrick Stefanini, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration

Pour comprendre le processus, il faut suivre la chaîne infernale qui les conduit chez nous.

L’appât du gain des passeurs.

L'immigration rapporte plus de sept milliards de dollars par an aux réseaux de passeurs. Le stratagème infernal des passeurs criminels est simple. Ces derniers promettent aux migrants africains, syriens et afghans un rêve européen qui n'existe pas. Pour les convaincre de payer une petite fortune pour le passage, ils leur garantissent que dès leur arrivée en Europe ils seront logés, nourris et toucheront de nombreuses allocations qui les rembourseront largement en quelques mois de la somme qui leur a été soutirée. Un pays de cocagne pour un prix défiant toute concurrence.

La complicité des ONG et associations

C'est une mise en scène sordide qui se met en place. Arrivés au large, les passeurs les débarquent d'un gros bateau les font monter dans des zodiacs ou des coques de noix pourries qui ne pourront manifestement pas faire la traversée.

Ce que vous ne verrez pas à la TV.

Les migrants arrivent avec un beau chalutier, sont transférés sur une barque et on appelle le taxi des ONG. (Images Frontex)

Les passeurs contactent alors les ONG pour qu'ils viennent les sauver du naufrage. Le risque est énorme pour les migrants même par temps calme, ce qui explique la multiplicité des cimetières marins. La quasi totalité du voyage est effectuée par ces associations qui prennent force photos pour faire vibrer la fibre émotionnelle.

Une véritable escroquerie humanitaire.

Ces associations ont en réalité une stratégie politique, dont Soros est un des meneurs. Ce milliardaire est accusé de vouloir déstabiliser l'Occident en l'affaiblissant par l'afflux de migrants.

Il y a aussi ces mairies de gauche qui détournent l'argent des contribuables en donnant des subsides à ces associations immigrationnistes.

La volonté mondialiste de l'Union européenne

et de certains pays d'Europe favorables à une immigration massive. En France nous avons la conjonction de pouvoirs successifs qui ont été et sont pour l'ouverture des frontières qui se refusent à prendre des mesures contre l'immigration et de partis politiques qui par idéologie multiculturaliste ou par calcul électoral, sont pour l'accueil de tous les migrants clandestins ou pas.

On vient d'assister avec l'odyssée de l’Océan Viking à un ballet de faux culs mémorable.

Sous couvert d'un devoir humanitaire, où les larmes de crocodile ont coulé abondamment, on se fâche avec l'Italie qui avait pourtant annoncé le durcissement de sa politique migratoire conformément à la volonté populaire, comme d'autres pays européens, on prend une position contraire à celles prises récemment, en ouvrant la boîte de Pandore à de nouvelles arrivées de bateaux de migrants.

Résultat de cette politique, tout le monde est perdant.

Les migrants

Ces pauvres hères qu'on a escroqués, qui au lieu de trouver un Eldorado se retrouvent en enfer.

Les bonnes âmes, celles qui ont un cœur qui déborde de la poitrine, qui poussent ces migrants à prendre des bateaux cercueils et qui font subir aux rescapés un traitement inhumain ont aussi un cerveau, non ?

Ils se rendent compte de l'inhumanité de leur démarche ou si ce n'est pas le cas, alors leur idéologie est devenue une prison mentale.

Comment vont faire ces migrants dans la misère totale pour subsister, les aides nombreuses qu'ils vont recevoir n'étant pas viables à long terme, tomber dans le vol, la prostitution, la drogue ?

Notre pays qui ne peut plus faire face

qui se retrouve avec une invasion migratoire qu'elle ne peut et ne veut contrôler.

Notre économie qui ne peut plus supporter les aides qu'elle distribue de tous côtés, qui ne peut plus ni loger, ni nourrir, ni soigner, ni offrir un avenir quelconque à ces clandestins.

Un État qui participe par ses appels d’air à mettre en péril la vie de milliers de personnes en sachant pertinemment qu’il ne pourra leur proposer un accueil décent peut il être considéré comme humanitaire ?

Une insécurité qui devient un hantise pour nos concitoyens.

Car elle devient endémique. Comment ne pas faire le lien entre la recrudescence des ''incivilités'' et des délits et le nombre croissant des migrants hors de contrôle ?

Il est faux en plus de prétendre que seuls les migrants relevant du droit d’asile pourront rester en France après contrôle. Le nombre important d’appels aux décisions de rejet et les conseils avisés des partis politiques amis permettront aux intéressés de rester en France ad vitam æternam (CF les OQTF).

Les trafics de crack qui se multiplient à Paris tenus par des clandestins surtout sénégalais qui génèrent une population en danger et dangereuse qu'il faudrait soigner, mais nous n'avons ni le personnel ni les locaux ni les moyens financiers pour le faire.

Les chiffres des exactions commises par des étrangers clandestins et les « mineurs » isolés qui est effarant et qu'on ne peut plus cacher.

La solution existe

c'est l’Australie qui l'a donnée, dans l'intérêt des migrants et celui du pays. Aucun migrant clandestin n'est accueilli, et celui qui n'observe pas la règle est reconduit et interdit à vie dans le pays. Toute immigration est gérée en amont du pays de départ et après étude du dossier conduisant à son acceptation éventuelle.

Résultat : plus un mort en mer.

Quand la France retrouvera-t-elle un peu de raison et une once de souverainisme, pour appliquer une politique qui conduise à des résultats similaires ce que la majorité des Français appelle de ses vœux ?

L’accueil de ce bateau, c'est le triomphe des passeurs et de tous ceux qui souhaitent venir en Europe sans y être invités. N’importe qui peut comprendre que notre pays ne pourra jamais digérer de tels mouvements de population sans disparaître.