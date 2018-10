Les marchers financiers de toute la planète s'effondrent. Le début de la fin pour le système capitaliste mondial ?

Octobre rouge sur les marchés ?

Après l'effondrement de février finalement évité, les marchés financiers de toute la planète sont en état d'alerte en ce mois d'octobre 2018. Février et octobre étaient entrés dans l'histoire pour les deux révolutions russes de 1917. Mais ces dates pourraient cette fois entrer dans l'histoire pour une autre raison.



Sur ce graphique, l'évolution de l'indice MSCI world (un regroupement d'un grand nombre d'indices de marchés actions).







Comme on peut le voir, les marchés actions sont montés bien plus haut que ce qu'ils n'étaient avant la crise de 2008. Ce qu'on voit en 2018 sont les baisses de février et d'octobre.



Si l'on se recentre sur les années de 2016 à 2018, on obtient ce graphique, cette fois avec à la fois les marchés actions et obligations.







Cette dernière semaine a vu la planète entière dans la rouge.







Alors, que se passe-t-il sur les marchés financiers mondiaux ? Sommes-nous à la veille d'un véritable effondrement ?



Pour comprendre, ce qu'il se passe, il faut remonter à la crise de 2008. Les banques centrales du monde entier avaient "sauvé" le système par le "quantitative easing", c'est à dire qu'elles ont racheté de la dette et baissé leurs taux d'intérêts directeurs afin de faciliter le crédit. Le résultat a été donc d'innonder le monde de dette.



Lorsque les obligations ont un très faible rendement, les investisseurs se tournent alors vers le marché action. Quant à la dette créée, elle ne sert pas à investir dans la production mais aussi à acheter des actions. Donc depuis 2008, les marchés actions ont monté sans aucun rapport avec l'état réel de l'économie. Car l'économie réelle ne s'est en réalité pas vraiment remise de la crise.



La vraie question est donc de savoir non pas pourquoi les marchés s'effondrent, mais pourquoi ils ne se sont pas effondrés plus tôt.



Depuis décembre 2015, la réserve fédérale remonte régulièrement ses taux d'intérêts ce qui ne peut avoir à terme qu'une seule conséquence : faire s'effondrer les marchés actions et tout le système financier. Car celui-ci reposait sur la "politique accomodante" de la Fed et non sur l'économie réelle qui n'a connu en réalité aucune reprise.



Comme on le voit sur ce graphique, la réserve fédérale américaine est en train depuis 2017 de mettre fin aux mesures prises en 2008 (rachat d'obligations et baisse des taux d'intérêts).







Pourtant, comme nous l'avions vu dans de précédents articles, les élites financières mondiales prétendent que l'économie est repartie après 2008 et que la seule menace serait la guerre commerciale de Trump.



Le président américain s'est mis dans une situation complexe. Depuis qu'il est entré en fonction en 2016, il se fécilite de la montée du marché action, qui serait censée refléter la réussite de sa politique. En fait, Trump a simplement fait une réforme fiscale pour baisser les impôts des entreprises américaines. Elles en ont profité pour racheter leurs actions ce qui a fait monter les cours.



Si Trump assume ce qu'il se passe sur les marchés actions quand ils montent, il devrait logiquement assumer ce qu'il se passe quand ils baissent.



Mais cette semaine, il a réagi à la baisse des marchés en accusant la Fed et sa politique de montée des taux d'intérêts : "la Fed est devenue folle"



Il est un peu tard pour dénoncer la Fed alors que la cause de la crise actuelle remonte à bien avant Trump. Il fera un parfait épouventail pour assumer la responsabilité de la prochaine crise à la place de la Fed.



Si la Fed est effectivement responsable de l'effondrement des marchés, le but ne serait-il pas d'influencer les résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis qui auront lieu en novembre prochain ?

