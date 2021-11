Odeurs de châtaignes...

Les châtaignes au cuir vernissé, à la peau brune, aux marbrures ligneuses nous font voir les beautés de l'automne : pareilles à du bois luisant, elles se couvrent de veinules aux couleurs d'ambre, dorées, d'acajou.

La surface lisse des fruits s'arrondit, s'achève sur une cime duveteuse de flocon d'écumes. Au sommet, de couleur claire, une terre s'élargit sur laquelle stagne un motif d'île étoilée...

Des veines sombres parcourent le fruit, des rayures régulières sertissent la châtaigne de teintes nuancées : ocre, roux, noir, acajou, rouille...

Couleurs pleines d'harmonie qui se rejoignent et se fondent, qui sillonnent le fruit d'un réseau de filaments... dentelles de stries qui renvoient la lumière.

La forme ronde, ovale ou étirée de la châtaigne, la brillance de l'écorce attirent le regard : ouverte, la châtaigne répand ses parfums d'automne, ses senteurs de brumes, de feuilles séchées, d'écorces brûlées.

Ouverte, la châtaigne chante les sucs de la terre humide, des arbres...

La chair blanche, laiteuse contraste avec la peau vernissée et sombre du fruit : pulpe claire, elle offre des senteurs d'hiver, des sucs parfumés de brumes, des bonheurs doux et moelleux.

Des odeurs de brun brûlé se répandent, des images de feux, de lumières, de rouille...

Des odeurs chaleureuses et douces aux teintes de bois enflammé s'épanouissent...

Les châtaignes resplendissent d'éclats ! Elles disent les bonheurs lumineux et feutrés de l'automne...

Pour mémoire :

"La châtaigne constitue une source non négligeable de protéines. Elle peut ainsi contribuer à compléter l’apport protéique global.

Ses fibres sont abondantes : près de 5 g aux 100 g.

Sa teneur en minéraux est particulièrement élevée : le potassium atteint ainsi un niveau record de 484 mg au 100g, complété par des quantités intéressantes de magnésium, de calcium et de fer.

Les oligo-éléments sont, eux aussi, bien représentés : manganèse, cuivre, zinc, sélénium, iode.

Enfin, la châtaigne est riche en vitamines du groupe B et en vitamine C et contient de la vitamine E."

"Plusieurs études associent une consommation régulière de fruits à écale et oléagineux à divers bienfaits pour la santé tels qu’un effet hypocholestérolémiant et une diminution du risque de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. Ces bénéfices seraient liés à leur teneur en acides gras mono-insaturés, protéines végétales et fibres.

La châtaigne est utilisée pour produire une farine sans gluten. La farine de châtaigne peut donc être employée dans divers produits qui pourront ensuite être consommés sans risque par les personnes atteintes de maladie cœliaque."

