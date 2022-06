Oeufs, tartes à la crème, tomates, enfarinages et violences... Jusqu’où irons-nous ?

“Le premier homme à jeter une insulte plutôt qu’une pierre est le fondateur de la civilisation". (Sigmund Freud).

Or en France, pays de tradition révolutionnaire, dans certaines occasions des Français contrariés peuvent utiliser des pavés contre les CRS... Et en même temps les insulter. Freud est dépassé, ou serions-nous témoins d'une incontestable évolution de notre civilisation vers on ne sait trop quoi, mais assez proche de la mentalité observée sur les réseaux sociaux ? Freud n'était pas encore de ce monde lorsque le petit David de la bible face au grand Goliath n'avait pas eu vraiment le choix entre le lancer un caillou ou une insulte pour abattre le géant, sa vie en dépandait. Et puis insulter est une preuve de faiblesse.

Une insulte n'arrêtera jamais un char d'assaut ! De même qu'il est bien dérisoire de penser qu'un jet d'oeuf, même frais, influencera un tant soit peu un responsable politique. Personne ne réussira jamais à prouver la moindre efficacité d'un "attentat pâtissier", et pourtant...

L'enfarinage ainsi que d'autres recettes pâtissières plus élaborées existent depuis longtemps, la France n'est pas une exception. Sûr, que si Ravaillac avait jeté un oeuf sur le bon roi Henri, l'Histoire de France serait peut-être aujourd'hui bien différente.

Depuis, le 14 mai 1610 le temps est passé. En 2002, vous souvenez-vous de ce trotskiste malheureux, lors d'un meeting à Rennes, le visage barbouillé au ketchup par des jeunes qui trouvaient le programme électoral de Lionel Jospin trop rose.

Sans doute ne connaîtons-nous jamais le nom de la première personnalité politique visée par un légume ou une autre spécialité régionale. Ce n'est tout de même pas Guy Mollet, qui lors d'un voyage à Alger le 6 février 1956 « pour étudier sur place la situation », fut victime d'une foule en colère armée de tomates.

Nous irions vers une société de plus en plus violente, vous en êtes certains ? Mais, admettez au moins que l'enfarinage n'est pas une technique nouvelle de contestation des décisions politiques. C'est plus simplement un moyen de se défouler sur la tête d'une star politique. Pourtant, d'autres méthodes existent pour dire ses désaccords ou reprocher des paroles vexantes ou méprisantes prononcées par les premiers de cordées. Par exemple, participer aux manifestations, voter ou s'abstenir si telle est votre idée, faire un courrier au président ou à son député, s'engager en politique, ect. Sauf que rien ne semble changer ou alors en mal et c'est là que le bât blesse.

Des gens équipés d'un haut potentiel intellectuel vous diront que le blanc de la farine est le symbole de la pureté. Ce qui expliquerait le blanchiment de certains responsables politiques. De la farine sur un costume foncé, voilà qui est plutôt salissant, idem pour les autres produits de la ferme utilisés. Alors, quoi d'autres pour expliquer ce besoin d'humilier et de salir un représentant de la classe politique ? N'est-ce pas justement, à tort ou à raison, cette certitude que le mépris et l'humiliation viennent d'abord du haut de l'Etat, d'où ce besoin de vengeance médiatisée ? D'autres rechercheront le buzz sur les réseaux sociaux. Ou, plus simplement, nous sommes face à un comportement qui s'apparente à de la pure bêtise.

Plus préoccupant encore, "plus de 540 députés sur 577 "qui ont subi des menaces, voire des outrages, ou des agressions" depuis novembre dernier, révèle Richard Ferrand". Tous les partis politiques sont concernés. Dans une société aussi tourmentée et fragmentée jusqu'où cette violence contre les élus peut-elle aller ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_jets_d%27objets_sur_des_personnalit%C3%A9s_politiques