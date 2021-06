Offre d’emploi

Important service secret cherche

opposant russe ou biélorusse

N'appartenant pas au bataillon Azov, n'ayant jamais écrit d'articles antisémites, jamais appelé à la violence sur son blog, ni révélé les adresses des forces de l'ordre et de leurs familles. Les liens avec les radicaux (néonazis) sont acceptés s'ils sont anciens ou discrets.

Le coeur de votre activité se déroulera dans votre propre pays, et pourra prendre divers formes : leader politique, animateur de mouvement social, journaliste tous supports. Vous aurez une vie animée, voire mouvementée, et bénéficierez très vite d'une large médiatisation. Vous rêvez de gloire, d'aventure, et le risque ne vous fait pas peur quand le résultat attendu est à sa mesure ? Vous avez un tempérament de leader tout en appréciant le travail en équipe ? Vous êtes ambitieux, alors ce job qui offre de belles perspectives de carrière politique est fait pour vous.

Forte rémunération (dans un paradis fiscal).

Nombreux avantages : formation assurée, voyages tous frais payés « Young Leaders » dans un grand pays, avec visite à Disneyland, bonne couverture santé (mithridatisation incluse), soutien logistique, aide financière, conseillers en communication, visibilité assurée dans les grands médias occidentaux, assurance juridique complète, protection familiale, plan d'épargne retraite et reclassement à l'étranger.

Qualités souhaitées : esprit révolutionaire, affinité avec la couleur orange, charisme, motivation, disponibilité, ambition, anglais oral (rédacteurs fournis), combativité, ténacité, composante ethnique appréciée.

Profil recherché (dans l'idéal) : Gandhi, Mandela, Luther King.

Envoyer son CV avec lettre de motivation (pas d'encre sympathique) aux bons soins de l'ambassade américaine, qui transmettra en toute discrétion au service concerné (la CIA).

Supprimer le fichier avant lecture.