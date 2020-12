Pour Noël, offrez des livres ! Des instruments de liberté... issu du latin "liber", ce mot comporte le même radical que l'adjectif "liber, libre"..

Le livre libère, ouvre des espaces, des horizons nouveaux, il nous fait voyager dans le temps et l'espace...

Il nous fait oublier le tourbillon d'informations dans lequel nous sommes plongés et emportés...

Il nous offre des moments de paix, de réflexion, de repli sur soi, de découvertes.

Dans un monde où tout s'accélère, où les progrès technologiques se multiplient, nous avons besoin de ces moments d'apaisement.

Offrez des livres plutôt que des jeux vidéos ou des écrans !

Offrez des livres à tous ceux qui ont oublié l'importance de cet objet essentiel... à tous ceux qui, penchés sur des écrans, ont perdu l'usage de la vraie lecture.

Faites-leur redécouvrir le bonheur de la lecture !

Tant de choix possibles !

En France, nous avons la chance de disposer d'une multitude de librairies : on peut y choisir des romans, de la poésie, des essais, des ouvrages philosophiques, des biographies...

Offrez des livres aux enfants, aux adolescents, aux adultes !

Le livre est aussi une occasion de partages : on aime offrir des livres que l'on a appréciés, des ouvrages de qualité...

On aime faire découvrir aux autres le plaisir de la lecture...

"Par le rythme et la musicalité de leurs phrases, l’ordre de leur syntaxe, le toucher sensuel de leur papier, les livres nous soignent et nous apaisent. Au fil de l’enveloppant mouvement de l’écriture et de la lecture se dispense en effet un sens toujours renouvelé capable de nous arracher à nous-mêmes et à nos souffrances.", écrit Régine Détambel.

Oui, les livres prennent soin de nous, ils nous apportent un réconfort.

"Quels maux soignent les livres ? Ils sont innombrables : l'ignorance, la tristesse, l'isolement, le sentiment de l'absurde, le désespoir, le besoin de sens, parmi quelques autres".

Notre époque est obnubilée par les informations qui défilent : nous oublions de comprendre, d'analyser. Nous sommes emportés dans un tourbillon incessant.

Il nous faut revenir au livre qui retient notre attention et nous permet une véritable réflexion sur le monde.

Quelques suggestions de lecture :

Les livres prennent soin de nous de Régine Detambel

LIRE ! de Bernard et Cécile Pivot

La voyageuse de nuit de Laure Adler

Le dictionnaire absurde du Covid de Serge Simon

Fille de Camille Laurens

