Oh Jérusalem, ville des passions et des déchirements, ville sainte et chevaleresque, fait encore parler d'elle.

Centre névralgique des religions monothéistes, cette ville traverse les âges à l'aune des poussées guerrières. Auparavant leitmotiv des Croisés et de l'Empire de Saladin, aujourd'hui future capitale d'un pays qui ne cesse de réécrire l'histoire. Les Arabes sont-ils voués à être Le paillasson des grandes puissances ? Délaissant la Palestine et tout ce que cela peut représenter au prix d'alliances tangibles avec leurs bourreaux. Cet énième rebondissement vient parachever la déliquescence de ce qu'on appelait autrefois "Le Monde Arabe".

Hélas, il n'a pas fallu attendre Trump et sa rhétorique maladroite pour voir les Arabes humiliés. Ces derniers le sont par eux-mêmes, trop longtemps opposés sur des conflits idéologiques, du panarabisme de Nasser au panislamisme des Saouds. Tiens, en parlant de l'Arabie Saoudite, pays aux milles contradictions, qui se veut garant des lieux saints de l'Islam tout en pactisant avec leurs pires ennemis. Eh oui, les Saoudiens ont été les premiers à s'agenouiller docilement devant la puissance états-unienne, et ce, dès 1945 avec le pacte Quincy. Mais on ne s'arrête pas en si bon chemin, l'asservissement est quasi-totale. En effet, le gouvernement de Riyad multiplie récemment les appels du pied en faveur d'une alliance avec Israël pour contrer la puissance iranienne, qui elle, finance la résistance palestinienne. Mais ne soyons pas trop durs avec les Saoudiens, en échange de Jérusalem donnée sur un plateau d'argent à Netanyahu, le prince Mohamed Ben Salman propose Abu Dis une ville de Cisjordanie pour satisfaire les Palestiniens (sûrement pour faire oublier les bavures commises au Yémen). Riyad est vraiment prêt à toutes les soumissions pour s'assurer d'un soutien face à l'Iran et le Hezbollah. Ses sbires suivent le pas, sinon plus de pétrodollars .. L'ennemi de mon ennemi est mon allié, en fait c'est facile de comprendre les conflits au Moyen-Orient.

C'est tellement facile, qu'on en oublie le sort des Palestiniens, qui sont les véritables vaincus de l'Histoire. L'espoir, si il existe encore, est de plus en plus mince. L'ogre israélien déploie ses tentacules colonisatrices avec la bienveillance de l'Occident. Mais, nulle crainte Macron a tweeté que c'était "regrettable".

Le tombeau du Christ et le Dôme du Rocher où réside la Mosquée Al Aqsa ne doivent pas tomber dans l'oubli et encore moins sous la tutelle d'un État belliqueux. Pourtant ce dernier, dans sa rhétorique victimaire vous fera croire qu'il est en danger alors qu'il a la bombe nucléaire (grâce en partie au gouvernement français de Pierre Mendes France en 1956). Les exactions et les spoliations sont quotidiennes, tout comme la colonisation.. Les Arabes sur place ne sont plus que des apatrides subissant l'opprobre et la déshérence. Sans oublier qu'Israël reçoit 4 milliards de dollars annuel depuis l'ère Obama. Eh oui l'ancien président américain, bien que "cool" sur la scène médiatique, n'en est pas moins prédateur.. Ne parlons pas même du sort des habitants de Gaza qui eux vivent dans une prison à ciel ouvert. Au Sud, l'armée égyptienne quadrille le Sinaï. Rien d'étonnant quand on sait que le Maréchal Al Sisi reçoit la modique somme de 1,3 milliard de dollars pour l'appareil militaire (de la part des US, pas besoin de préciser). Une aide n'est jamais gratuite, il faut un retour sur investissement. Au Nord, à l'Est et à l'Ouest de Gaza, l'armée israélienne limite drastiquement l'aide humanitaire, empêchant tous les Gazaouis d’avoir accès aux soins et à l’eau.. En semant la haine et la violence il ne faut s’attendre à récolter l’amour et la servitude.

Mais revenons au sujet, chaque Arabe embrasse l'idée même d'indépendance et de souveraineté au prix malheureusement de l'abandon de la cause palestinienne pour le plus grand bonheur de leurs ennemis d'hier et de leurs bailleurs d'aujourd'hui. N'en déplaise aux ancêtres chrétiens et musulmans qui avaient nourri pendant la Nahda du XIXeme siècle le rêve d'une Nation Arabe unifiée, c'est hélas resté qu'une ligne de plus dans la nostalgie régionale. Toutes les chancelleries arabes du Maroc au Liban y vont de leur commentaire pour soutenir la Sainte Jérusalem. Or, le poids des mots prend de la valeur, uniquement lorsqu'il est suivi des faits..

Je finirai ce petit texte par la citation d'un auteur syrien Mohamed Al-Maghout " la politique c'est comme la cuisine, les États-Unis surveillent, les Russes mélangent, l'Europe assaisonne, les Israéliens mangent et les Arabes font la vaisselle"

Triste utopie que de prôner une solidarité parmi les siens ..