OK, l’Église disparaît. Et après ?

François prétend remettre en question les traditions de l'Église catholique en se débarrassant de ses titres pontificaux et en célébrant la Semaine sainte dans une basilique Saint-Pierre vide. Cette démarche de boomer, un peu pathétique, s'inscrit, prétend-il, dans la recherche de nouvelles valeurs « globales ». Les attentats du 11 septembre, pourtant organisés par le gouvernement américain pour se redonner un coup en s'inventant un ennemi musulman, ont échoué. Les mondialistes au pouvoir dans la plupart des grands pays, véritables possédés de la nouvelle religion mondiale, en profitent pour exiger un nouvel ordre mondial, présenté comme la seule réponse aux fléaux qu'ils provoquent eux-mêmes. Une telle religion planétaire réussira-t-elle à convertir le monde ?

L'Église catholique devient globale

Dans un monde en pleine évolution, marqué par les remises en question et les bouleversements, l'Église catholique prend l'eau de toutes parts. François n'en finit plus de se dépouiller, de se mettre des nez de clown, de désacraliser sa fonction. Il adore désormais les valeurs « globales ». En fait, il achève la casse de l'Église entamée lors du concile Vatican II, en 1965. L'institution millénaire et ses traditions théologiques sont en état de mort spirituelle.



Les terroristes du 11 septembre voulaient la guerre des civilisations.

Les attentats du 11 septembre 2001, voulus et mis en œuvre par les faucons de Washington, devaient rallumer la guerre religieuse. Mais l'occident, privé de toute colonne vertébrale spirituelle, s'effondre. Les civilisations vivaces, telles que la Chine, l'Islam, et même la Russie que l'on a rejetée en Europe, reprennent tranquillement leur place sur la scène mondiale. S'il y a combat entre l'amérique et ses challengers, il n'aura rien de spirituel.



Une réponse globale est-elle nécessaire ?

Face aux défis mondiaux tels que la bombe atomique, la surpopulation ou la dégradation environnementale, les mondialistes prétendent qu'une réponse collective est nécessaire. Arnold Toynbee, l'historien britannique, préconisait ainsi la création d'un État mondial dans lequel « les éléments culturels » (comprenez les religions.) de différentes civilisations pourraient s'épanouir. Les attentats du 11 septembre ou la pandémie sanitaire déclenchée en 2019, bien que mis au point par le gouvernement américain, ont servi à nous paralyser d'effroi devant la menace d'une apocalypse nucléaire ou d'attaques biochimiques, organisées par "les autres", bien sûr. Mais nous avons bien compris que le danger ne venait que de nos gouvernements, mondialistes précisément. Aussi, il devient urgent de se poser la question de la bienveillance du Nouvel ordre mondial.



La pseudo-religion des droits de l'homme

Dans cette perspective, la religion laïque occidentale des droits de l'homme, inspirée par la lutte contre le nazisme et l'antisémitisme principalement, est l'arme spirituelle de l'ordre mondial qui prétend s'imposer à la planète, en ce début de 21e siècle. Cette pseudo-religion occidentale rencontre rapidement des limites dans sa prétention à l'universalité. Les autres civilisations, bien vivantes elles, rejettent avec dégoût cet ersatz mal ficelé, conçu par les loges maçonniques.



La réconciliation entre les civilisations

Pour prévenir une guerre des civilisations et promouvoir la réconciliation entre les peuples, certains hurlent qu'il faudrait créer une culture spirituelle planétaire qui transcenderait les religions traditionnelles. Cette « culture composite », selon Arnold Toynbee, reposerait sur des valeurs telles que la dignité humaine, l'amour, le respect et le sacré... Le problème est que si cette option peut tenter un occident malade, qui n'a plus aucune notion du sacré, les autres (la majorité des presque huit milliards d'habitants de cette planète) n'en ont rien à foutre. Ils ont une religion et des valeurs bien ancrées, donc non merci.



La religion comme lien social

La religion, en tant que lien social, joue un rôle central dans les sociétés. Elle unifie les individus et les groupes sociaux autour d'un idéal commun. Nous voyons bien qu'en occident, malgré les efforts de tous les gouvernements et leurs médias, nous n'avons plus rien qui nous unit. Avec le remplacement de population et la destruction des cellules familiales, la disparition des communautés villageoises et des organisations corporatistes, notre occident dérive sur le flot solitaire des médias sociaux. Seule l'expérience spirituelle amène à découvrir le lien qui unit tous les hommes. Mais de cela, nos fanatiques de la religion laïque ne veulent rien entendre.

Les droits de l'homme sont-ils utiles ?

Dans la religion occidentale, les droits de l'homme représentent un idéal, mais la pensée occidentale est utilitariste. Pour concrétiser l'utilité des droits de l'homme, et démontrer leur utilité, réaliser la paix perpétuelle par exemple, l'occident a cruellement besoin d'une coopération des autres religions. Ce n'est que le souhait d'un occident dépouillé de sa religion par les fanatiques anticléricaux. Le reste du monde n'a pas connu cette tragédie. Ils surveillent nos errances, nos délires, et regardent l'occident couler. Nous nous sommes suicidés, nous avons refusé de reconnaître et de faire connaître les racines gréco-latines et chrétiennes qui avaient fondé et bâti l'occident. Maintenant, l'immeuble s'effondre.



L'Église catholique a été sabotée de l'intérieur. À force de renoncements, de rites bidons et de sermons sans saveur, les fidèles ont fui les églises. Le dépouillement de François, dernier fossoyeur commandité, n'est que le dernier acte de destruction d'une institution millénaire.

Les attentats du 11 septembre qui prétendaient nous opposer à l'Islam pour sauver l'hégémonie occidentale, ont échoué faute de combattants occidentaux. Nous ne combattrons pas, car personne ne donne sa vie pour une paire de Nike. La religion planétaire des élites mondialistes, tentative désespérée d'échapper au vide spirituel de l'occident, s'imposera par la violence et le choc traumatique, comme ils nous y ont habitués depuis les guerres mondiales, le World Trade Center et, dernièrement, la pandémie du COVID. Mais les droits de l'homme (et le satanisme de nos élites) n'ont pas ce qu'il faut pour enflammer nos âmes et nos cœurs. Le rouleau compresseur démographique, à l'intérieur même de l'occident, achèvera de faire se tourner la page de ces droits de l'homme qui prétendaient remplacer le message de Jésus. La pauvreté et la souffrance referont prendre le chemin de la spiritualité à ceux qui survivront à ce qui vient.