« On a gagné ! »

Pour ce qui est du « culte de la performance », en quoi les sportifs de haut niveau sont-ils différents des grands solistes, des architectes de renom ou même des traders ?

Réponse : en rien ! Tous mettent la barre très haut et font tout pour atteindre l’objectif le plus ambitieux possible. C’est dans la nature humaine, et c’est même à cela que l’on reconnaît les plus performants.