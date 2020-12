On a les résultats du vaccin Pfizer : morts du covid groupe vacciné 0, morts du covid groupe non vacciné : 0

@Fergus

la médecine est un art difficile

le médecin n’a que peu de temps à vous consacrer, et les informations que vous lui donnez sont parcellaires, et forcément biaisées

reste la médecine « technique » qui elle a fait d’énormes avancées

mais je suis bien payé pour le savoir, ayant eu des tas d’analyses, des examens radio etc,, sans aucune solution, un médecin « de quartier » a trouvé en 3 questions,

Et une fois le diagnostic posé, j’ai encore du affronter le déni des grands pontes,pour finir à mettre tout le monde d’accord avec une analyse génétique

et mon médecin référant a du coup repéré dans sa patientèle quelques cas, dont ignorait la maladie, et qui ,par mon expérience, ont été « sauvés »

alors des Raoult, et autres charlatans qui soignent, qui sont en première ligne , qui affrontent avec les moyens du bord, une maladie nouvelle, moi, je les félicite, et je vomis tous ceux qui tentent de les dénigrer de leur empêcher de soigner, de les trainer dans la boue,ce sont des assassins si en plus, il y a derrière tout cela des conflits d’intérêt, alors ce sont même des crapules

tiens, on n’a toujours pas mené une grande enquête, pour savoir si les gens qui prenaient la chloro pour d’autres « bobos » ont été plus ou moins affectés par la bête

c’est ballot hein,