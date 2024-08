On abandonne bien nos anciens !

@Lynwec

Salut Lynwec,

c’est vrai que je n’aime pas utiliser le « on » et à l’oral je ne l’utilise quasiment jamais, nous dirons que c’est une erreur lexicale car il était tard

on, c’est tout le monde et personne en même temps et quand je l’utilise c’est on=nous les humains, mais c’est rarement compris comme ça car la définition de « on » est ambigu, c’est soit les humains en général, soit une personne quelconque.

ce n’est pas à toi que je vais apprendre que chez les gens qui dirigent ce monde, il n’y a aucune humanité et il n’y a que les chiffres qui comptent !!

sur leur bilan comptable, il y a trop de personnes âgées et elles sont de plus en plus âgées, c’était prévu de longue date avec le babyboomers avançant en âge !!

tu nous rappelles l’épisode Rivotril et on peut rajouter la loi sur l’accompagnement de fin de vie, je suis pessimiste car à mes yeux une belle fin de vie c’est être entouré et profiter de quelques derniers petits plaisirs simple, en aucun cas précipiter la mort de quelqu’un est une avancée à mes yeux, il y a quand même quelques maladies invivable mais la loi sur la fin de vie ratisse trop large et j’ai bien peur que ce ne soit que le début du projet.