Bon, au départ, j’ai pensé , eu égard au titre, que l’auteur, tels ces incontournables médecins journalleux allait nous proposer un changement de la périodicité de ce qui affecte régulièrement les femmes jeunes pour avancer ou reculer l’âge de la ménopause !!! Ouf

Ben oui on change les règles et ça change les choses pour les enseignants : j’ai été prof un peu plus de 10 ans et en ai gardé le meilleur souvenir. Ce que j’ai fait après m’a profondément déplu au point de me faire plus anarchiste encore que je ne l’étais. C’est que, un enseignant, c’est quelqu’un qui n’a jamais voulu quitter les bancs de l’école et qui donc continue à vivre dans le monde de l’enfance et protégé des réalités de la vie. C’est la raison pour laquelle l’enseignement accueille un maximum de semi frapadingues genre écolos apprenant aux enfants que l’Amazone est le poumon vert de la planete...

Mais voila , le monde change : en 1960, un prof de lycée était roi : il pouvait être con comme un balai, il n’y avait que 15% d’une génération qui obtenait le bac. Il était donc le sésame qui ouvrait l’accès à l’élite. 50 ans plus tard, il produit un truc dont on peut dire que ne pas l’avoir est une honte. Vous honorez la bonne fée qui apporte des bonbons, si c’est devenu un distributeur automatique, vous lui tapez dessus s’il ne veut pas vous rendre vos pièces

Et oui chère Rosemar, la vie est tout sauf rose , et l’enseignement n’est plus un long fleuve tranquille !