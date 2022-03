La retraite à 65 ans après le retraite à 62 ans et bientôt la retraite à 70 ans ? Emmanuel Macron propose finalement dans son programme de repousser l'âge de la retraite à 65 ans...

Appliquant cette logique : les gens vivent plus longtemps, ils doivent travailler plus longtemps, Macron ne tient pas compte de la santé effective des gens : l’espérance de vie en bonne santé à la naissance, c’est-à-dire sans limitation pour accomplir ses activités quotidiennes, s’élève à 64,1 ans pour les femmes et 62,7 ans pour les hommes.

Il faut tenir compte de ces chiffres.

De plus, on justifie encore la chose par l'augmentation de l'espérance de vie, en oubliant que celle-ci n'évolue pas de manière similaire pour tout le monde.

Comme le dit une manifestante :

"Alors ça veut dire qu'on enchaîne une vie de travail avec la mort, et on n'a pas le droit de vivre nous ?"



Il est probable que ce travail à marche forcée aura épuisé nombre de personnes avant même que les gens n'atteignent l'âge de 65 ans...



Peut-on imaginer un maçon, un routier, un peintre, des personnels de santé travailler jusqu'à 65 ans ?



Peut-on envisager d'enseigner jusqu'à cet âge avancé devant de jeunes générations éprises de jeunesse, d'apparences, de beautés ?



Avec de telles évolutions, beaucoup de salariés ne toucheront jamais leur retraite et le problème des dépenses publiques sera effectivement résolu : beaucoup seront morts d'épuisement, avant même d'atteindre l'âge de départ à la retraite..

Tout le monde sait qu'au delà de 60 ans, la santé des gens se détériore souvent : des problèmes surgissent : mal au dos, arthrose, hypertension etc.



Vers quel monde nous dirigeons-nous ? Un monde de régression permanente, de déni des réalités : car même si les gens vivent plus longtemps, leur état de santé se dégrade et ils doivent faire face à des pathologies parfois invalidantes...



S'il s'agit de tuer les gens à la tâche, de supprimer effectivement la retraite, on ne peut s'y prendre mieux : plus de problème pour payer les retraites, une fois que les gens sont morts.

"Les conditions de travail sont de plus en plus difficiles dans les entreprises : toujours plus de rendements exigés, toujours plus de tensions...

Tant de jeunes sont au chômage ! C'est à eux de prendre la relève et d'entrer sans tarder dans le monde du travail !

La vie ne peut se résumer au travail... Le monde du travail a le droit de vivre !" témoignent des retraités qui manifestent.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2022/03/on-enchaine-une-vie-de-travail-avec-la-mort.html

Source :

https://www.huffingtonpost.fr/entry/travailler-jusqua-65-ans-pour-ces-retraites-cest-ridicule_fr_623c9875e4b019fd8138ece8

Vidéo :