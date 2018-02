On était entré en guerre et vous ne le saviez pas

La PART MAUDITE de Georges Bataille est un ouvrage assez déconcertant dans la mesure où il remet en cause un certain nombre de dogmes ou de paradigmes sur le fonctionnement de l’Economie et des sociétés humaines.

Tout comme Marcel Mauss avait mis en relief, avec le « potlatch » le fait que l’échange primitif n’était peut être pas le troc mais une lutte pour le pouvoir, Bataille, quatre ans après la fin d’une guerre particulièrement destructrice remet en question les certitudes selon lesquelles l’homme était guidé par le souci de satisfaire au maximum ses intérêts. C’était, en simplifiant ce que disait l’économie classique depuis Adam Smith.

Bataille estime que les sociétés humaines produisant plus que ce qui leur est nécessaire, sacrifient et gaspillent périodiquement les richesses en excédent, et ce de manières diverses et variées dont les guerres

Beaucoup donne à penser que chacun ou presque peut trouver midi à sa porte chez l’auteur mais, il est vrai, en toute première ligne les décroissants qui y trouvent la preuve du caractère fou de la croissance quand bien même à l’instar de Malthus, ils préfèrent appliquer ce principe aux autres plutôt qu’à eux même. Les besoins élémentaires de Nicolas Hulot doivent en effet être supérieurs à ceux du commun des mortels si on en juge par son patrimoine « déclaré ».

Mais revenons-en à la guerre. Après tout, cette habitude qu’à l’espèce humaine de déclencher des guerres à toutes occasions cadre assez mal avec l’intention qui était celle de son créateur (si l’on en croit les croyants). Elle est en tout cas incompréhensible pour un esprit habité par la Raison et Voltaire , plus enclin à voir dans le créateur un grand horloger sans intentions autres que de faire tourner la machine, le rappelle dans Zadig .

La première guerre mondiale est, à cet égard édifiante car si on écarte les élucubrations marxistes qui tiennent de la cabane au fond du jardin, rien d’autre n’explique au fond le conflit que le désir des généraux de se « désennuyer « un peu comme disait Brassens à propos de Saturne. Et la fête a été endiablée !

Mais voila Ares est au chômage depuis plus de 70 ans si on excepte quelques guerres coloniales ou quelques règlements de compte entre dictateurs. Pire, c’est après la guerre que les gens ont commencé de devenir riches, les européens d’abord, puis ensuite, hypothèse folle il y a encore un demi siècle les chinois et même les indiens !

C’est au moment où la richesse s’accroit comme jamais dans l’histoire que les guerriers rentrent sous la tente pour y faire une partie de cartes.

Bon, on objectera que égard aux armes disponibles, un conflit risquait de faire disparaitre plus que la « part maudite » mais enfin…

Et bien détrompez vous, la guerre a commencé vers la fin des années 60. Il suffisait d’y penser ! Il fallait être vraiment con pour faire une vraie guerre alors qu’il suffisait de dire « peace and love » pour arriver au même résultat

ET oui, la guerre qui est alors déclarée va s’attaquer, non pas à la richesse produite mais au « ventre qui produit la bête immonde » : la CROISSANCE !

Club de Rome, Rapport du MIT, une offensive est lancée au nom d’intérêts les plus divers, les hommes mais aussi la planète qui est appelée au banc des plaideurs sans qu’elle n’ait rien demandé.

L a guerre a été déclarée mais s’est progressivement enlisée dans les tranchées : les thèses vertes et décroissantes se sont heurtées à leurs propres armes. La crise du pétrole est peut être un révélateur de la rareté de la ressource (pour le MIT on en a pour jusqu’en 1998 (sic) mais elle ouvre une crise qui va faire regretter la croissance à ceux qui en avaient enfin profité.

Ce n’est pas faute de faire des efforts (appels larmoyants sur les offenses faites à Gaia, farce de la couche d’ozone (envolée avec son trou) puis farce du réchauffement, encore tenace) Las, les idées des descendants de Malthus sont comme les paroissiens du bon pasteur : minoritaires et même les idiots utiles pourtant débarrassés de la charge de soutenir Staline sont à la peine !

Mais c’était sans compter sur quelque chose de plus pernicieux : l’instrumentalisation des peurs a pris le relai. Peurs écologiques évidemment mais on l’a déjà dit, peurs sanitaires mais aussi sécuritaires.

Les sociétés occidentales ont plongé dans une obsession du risque zéro. La peur de Fukushima ou Tchernobyl est bien plus forte que la préoccupation du CO2

Dans le domaine sécuritaire, le moindre accident devient une calamité nationale : rappelons qu’en 1944 certains villages normands voient la moitié de la population envoyée au cimetière en une nuit. De même, à Berlin, les bombardements font chaque jour 3500 morts.

Il suffit aujourd’hui que 3 gamins trouvent la mort dans un accident de car pour qu’on en ait les oreilles et les yeux saturés pendant trois jours. Pis ! Il neige ! Quelle catastrophe !!! Que serait-ce si on était à Yakoutia en Sibérie par -62 ou en Amérique du Nord par moins 40 ! Bon, évidemment, le GIEC avait promis Paris Plage pour mi-février mais ce n’est pas au GIEC que l’on s’en prend mais… à la DDE qui… n’existe plus.

Pas besoin de dire que l’on a la même chose dans le domaine sanitaire. La moindre intoxication est un complot satanique organisé par les laboratoires ou les entreprises. D’ailleurs, si la pollution n’existait pas nous pourrions vivre 100 ans ! Ni rigolez pas c’est ce que l’on doit tirer des conclusions de Santé publique qui explique que la pollution tue 80 000 personnes par an ! Pas de chance, c’est à Paris et en région parisienne que l’espérance de vie est la plus élevée en France ! Circulez rien à voir ?

Ce n’est pas grave, on peut manipuler les statistiques comme on veut, sortir des chiffres qui n’ont ni queue ni tête : l’AFP reprend sans sourciller : comme disait Goebbels, « plus c’est gros, plus ça passe » !

Faut il ajouter à cela (mais c’est déjà une autre histoire) qu’il faut trouver un coupable pour permettre aux familles de faire leur deuil ! Et si ce n’est pas … il faut bien que ce soit…

Alors quel rapport avec la part maudite ? Elle n’a jamais si bien mérité son nom !

Pour conjurer les peurs, il faut des mesures et des normes : interdire l’usage de tel produit ou de telle activité, embaucher des gens pour assurer la sécurité, contrôler ou rassurer sans oublier les psy de la désormais incontournable cellule d’assistance du même nom.

A toutes fins utiles le ministère de l’équipement a été sabordé par Sarkozy et les fameuses DDE transformées en commissariats de fics verts qui passent leur temps à pourrir la vie des gens qui travaillent quand…ils ne sont pas en réunion !

Cela a un coût considérable, qu’il faut bien faire payer par le contribuable ou le consommateur selon les cas. Le père Noel se transforme en pompier ou en infirmier, en flic vert ou en « lanceur d’alerte » !!! Il y en avait bien au Moyen-âge en haut du donjon ; alors !!!

Dans cette affaire les gouvernants et l’Etat sont ravis !!! Ils peuvent renforcer leurs pouvoirs et leurs moyens, réguler la vie des citoyens, restreindre les libertés ! Pas grave !!! Cela fait augmenter le PIB essentiellement non marchand cependant ! Ce qui veut dire que vous êtes plus riche des réunions et des rapports des fonctionnaires (On a supprimé les cocottes en papier par mesure d’économie) On tue la croissance mais les gens sont plus heureux ! Puisqu’on leur dit enfin ! Ecoutez bêler le troupeau des idiots utiles !

Il suffisait d’y penser ! La régulation par la peur a fait ce que la guerre ne pouvait plus décemment faire ! Et franchement, même si on vous prend de l’argent de toutes parts même si vous perdez votre boulot, c’est quand même mieux qu’une guerre non ? Merci qui ? ( non non pas qui vous croyez)

Une dernière chose : tout cela n’est pas non plus étranger à une montée des valeurs féminines dans nos sociétés : les femmes n’aiment pas la guerre, d’ailleurs elles préfèrent y envoyer les hommes, comme cela pendant ce temps ils ne vont pas les harceler.

Mais elles ont une nette préférence pour la sécurité. A l’époque de Cro-Magnon, il est probable qu’elles ne sortaient guère pour aller chasser le mammouth ou l’auroch !!!Ce sont les hommes qui produisaient la richesse ! Les femmes faisaient la popote

C’est d’ailleurs là où le pouvoir des femmes est le plus important que la croissance est la plus faible !

On n’a pas encore interdit la chasse mais…ça va venir !

Et c’est justement là qu’est le problème ! Si la femme de Cro-Magnon lui avait interdit la chasse, tout le monde serait mort de faim ! Si demain on interdit la chasse (parce que c’est dangereux qu’on peut y attraper le grippe et que cela nuit à la bio-diversité) il restera aux dames à devenir bonnes à….Pekin

En toute sécurité bien sûr !