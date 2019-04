On jette même les manuels scolaires !

NON AU TOUT NUMERIQUE DANS LES ECOLES

Les dessins de Nagy m'interpellent toujours comme celui ci mis en accompagnement de cet article ainsi que le texte qu'il a écrit !

« Ces “esclaves” grâce auxquels vous avez des batteries dans vos téléphones portables

En République démocratique du Congo, on extrait des dizaines de milliers de tonnes de cobalt chaque année, un métal utilisé dans la fabrication des batteries lithium-ion que l'on trouve dans nos smartphones, ordinateurs et véhicules électriques. Payés une bouchée de pain, les mineurs travaillent nuit et jour dans des conditions déplorables. Les enfants aussi. »

Aujourd'hui on nous prépare le tout numérique.

C'est ainsi que des Conseils régionaux équipent les lycéens de tablettes....

On pourrait débattre et débattre encore sur l'utilité d'un tel équipement et le risque encouru de multiplier le nombre d'heures passées devant un écran.

Des proviseurs en profitent pour demander aux professeurs d'abandonner les manuels.

Certains sont comme la proviseure du Lycée Hélène Boucher de Paris sont prêts à passer outre l'avis des professeurs concernés.

Voici l'avis des enseignant-e-s de l'établissement concernés :

« Equipe d’anglais Paris, le 02/04

Objet : manuels numériques

A l’attention de Mme La Proviseure

A l’attention de nos collègues

L’équipe d’anglais se prononce à l’unanimité pour le maintien des manuels papier. L’équipement tout numérique du lycée nous pose problème pour les raisons suivantes :

santé publique : dégâts sur les yeux des enfants, sur le cerveau, addiction déjà bien complexe aux écrans que nous ne pouvons cautionner, constats aujourd'hui avérés et qui inquiète le monde médical. Des articles nombreux ont été publiés dans la presse cette semaine. Voir également le rapport du Conseil Supérieur de l’Education à ce sujet.

Au moment où les élèves s’engagent dans une campagne climaction, et où l’établissement dépose une demande d’écolabel, le tout numérique nous semble aller à l’encontre de ces objectifs. Les déchets de nos objets électroniques finissent pour beaucoup dans le dépotoir qu'est l'Afrique et cela pose d'immenses problèmes aux populations qui y sont confrontées. L’usage raisonné du papier est plus écologique.

Nous avons appris que la région prévoyait d’équiper tous les élèves de seconde qui garderaient tablette ou ordinateur pour les 3 années passées au lycée. Cependant, la maintenance, les mises à jour des ordinateurs ou tablettes seraient à la charge des familles. Le risque est donc qu’un certain nombre d’élèves se retrouvent sans livre numérique du tout assez vite. Les manuels papier ont d’autre part une durée de vie nettement supérieure à une tablette. Par ailleurs, comment vérifier en classe à 36 que les élèves ne sont pas sur d’autres pages à faire autre chose, cachés derrière leurs écrans ?

Si la qualité des manuels papier risque d’être très mauvaise du fait du court laps de temps dont ont disposé les éditeurs, nous rappelons que nous n’avons pas souhaité cette Réforme du lycée et des programmes à marche forcée. Par ailleurs les éditeurs prévoient tous dans les manuels papier des liens pour des ressources pédagogiques complémentaires et auxquels les élèves et professeurs auront accès. »

Je partage totalement l'avis de ces professeur-e-s.



Jean-François Chalot