On m'a appris l'honnêteté, la droiture, le refus du mensonge, la nécessité de travailler pour vivre, on m'a appris à respecter autrui, à ne pas insulter, à ne pas mépriser l'autre, sans raison...

On m'a appris à ne pas répandre la haine, à ne pas voler, à ne pas tricher.

Et, partout, autour de moi, règnent l'âpreté, la violence dans les rapports humains, le désir de domination, le mensonge, la calomnie.

Sur internet, dans le monde quotidien, en politique, c'est un déferlement de rancoeur, de violences, de haines.

Le monde a toujours été terrible et violent, mais on pouvait croire, avec l'évolution du temps, les progrès du monde moderne, que les hommes allaient enfin comprendre l'inanité des guerres, des conflits de toutes sortes, la stupidité de ce désir de s'imposer en tout, partout.

Comment comprendre et accepter ce monde ? Comment ne pas voir ces engrenages qui se perpétuent inlassablement ?

Comment ne pas voir ces cycles qui reviennent ? Les blocs Est Ouest qui s'affrontent à nouveau, les fanatismes qui renaissent, comme s'ils ressurgissaient du passé, le racisme récurrent, l'intolérance qui réapparaît.

Les injustices qui perdurent, le fossé qui se creuse, sans cesse, entre les plus riches et les plus pauvres...

Les hommes sont-ils donc incapables de progresser, incapables de voir que ce système tourne à vide puisque l'on revient toujours en arrière ?

L'appât du gain, du plaisir, la soif de pouvoir motivent les puissants, et non pas vraiment le bonheur de l'humanité.

Les plus pauvres sont sacrifiés, les plus riches en veulent toujours plus, dissimulent leur argent dans des paradis fiscaux.

On assiste à un renouvellement sans fin des mêmes problèmes, des mêmes horreurs, des mêmes massacres.

Guerres en Syrie, en Ukraine, en Palestine, au Mali : des conflits recommencent, des larmes, des pleurs, des souffrances atroces.

Après toutes les horreurs du XXème siècle, deux guerres mondiales qui ont dévasté les peuples, après les massacres, l'abomination des camps de concentration, on pouvait s'attendre à plus de sagesse et de retenue.

On pouvait s'attendre à un monde plus paisible, plus raisonnable et plus sensé.

Mais les hommes sont-ils capables d'être raisonnables, de se laisser guider par le bon sens, la réflexion ?

Heureusement, certains se dressent, encore, pour dénoncer les injustices !

Des forces de résistance apparaissent mais elles restent encore trop limitées et restreintes...

Il serait temps que l'homme se réveille, prenne conscience de la stagnation générale qui règne, de la résurgence des mêmes atrocités, et même, parfois, de leur aggravation et qu'il lutte vraiment contre ces aliénations.

Agir individuellement est accessible à tous : on peut dénoncer les injustices, les malversations des puissants, répandre des idées de tolérance, éviter d'insulter, de rabaisser.

On peut dénoncer le pouvoir des financiers, de l'argent, mais il est vrai que la tâche est rude et difficile.

L'homme saura-t-il, un jour, maîtriser ses pulsions de haine et de domination ?

