On mange trop...

On mange surtout très mal !

Les recommandations des nutritionnistes sont complètement fausses et conduisent à toutes sorte de problèmes de santé moderne, obésité, diabète, maladie cardio, cancers.

Trop de glucides !



A adoptant un régime cétogène (pauvre en glucide et riche en gras) on permet au corps à tirer l’énergie du gras, donc entraîne une endurance sur du plus long terme.

On a une glycémie plus stable et une moins grande production d’insuline par le pancréas.



Les recommandations actuelles sont 55% glucide, 30% lipide et 15% de proteine.

Le régime cétogène c’est 80% de lipide, 15 proteine et 5% de glucide.



Une fois céto-adapté on ressent une énergie nouvelle, moins de fatigue, meilleur endurance aux activités sportives, meilleur concentration (le cerveau fonctionne au cétones et non plus au glucides) et un faible % de graisse corporelle.