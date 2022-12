@l’auteur

On m’a rit au nez quand j’ai dit ici sur Avox que 5 ans de Macron élu c’était la mort sociale assurée pour beaucoup, que 5 ans de Macron ré-élu supplémentaires seraient la mort physique assurée pour les mêmes.

Cela se confirme factuellement comme vous contribuez à le montrer, sans parler de l’aspect de pénurie sanitaire.

Vu d’en bas, nous savions que laisser repasser Macron était consentir au pire régime imaginable, à la pire violence sociale létale et régressive.

Question : qu’à fait la gauche pour faire bifurquer coûte que coûte ce processus mortel ?

Que du théâtre de castor et du business électoral. Aucune transversalité d’union nationale. Le résultat vous l’avez sous les yeux. Le réel nous met les point sur les i. Pas besoin de vos articles pour le voir !

« On n’achève pas encore les vieux ! » dites-vous. Surprenant et incohérent de votre part !

Si monsieur Chalot, on achève déjà les vieux, on l’a fait en 2020 au rivotril... méthodiquement et délibérément, sous le regard pudique détourné de bien des responsables sociaux et élus frileux. Çà, ce crime organisé n’a pas empêché la ré-élection de Macron.

Y aurait-il des indignations sélectives ? Comment voulez-vous être pris au sérieux ?

Il ne faudrait pas que les louables missions de secours sociaux que vous co-organisez servent de masque à une hypocrite complaisance avec les causes politiques dont on déplore les effets. Si l’immigration n’est pas en soi la cause de la violence de classe assénée aux plus pauvres, elle en est bien un facteur d’aggravation additionnel terrifiant et utilisé pour !

Vous n’en parlez jamais...