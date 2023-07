"On ne critique pas Vladimir Poutine !

@Rodolphe de Gérolstein

Je crois que le message est : Les russes sont à terre, il est temps de mettre le paquet et lancer tout ce qu’il y a sous le coude, ce sera très facile.

Allez qu’on en finisse avec ces sous hommes et leurs pelles rouillées, tantôt ils sont invisibles, tantôt ils sont immortels et insensibles aux armes les plus magiques que nous ne cessons d’ inventer ( plus fort que Marvel et Disney ! ).