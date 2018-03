« On ne frappe pas une femme »

En revanche, harceler et zigouiller un homme, on a le droit, on est soutenue par tous les media aux ordres et par le barreau et les tribunaux. Et s’il y a des témoins gênants qui refusent de se taire, pas de problème, le procureur sait les faire passer en garde à vue pour les intimider.





Car quand même, hein ! Nous les femmes, on est toutes des victimes, alors nous les femmes, il faut toutes qu’on se venge, car quand même hein ! Nous les femmes on est toutes des victimes.... Etc.





Quant au gouvernement, il a des ordres pour faire toute la propagande misandre victimaire contre les boucs émissaires sous la main. Parce que quand même, hein ! Nous les femmes on est toutes des victimes, et nous les femmes, on a bien le droit de tuer quand ça nous arrange...