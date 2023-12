On ne mange plus, on se soigne !

Ils sont de plus en plus nombreux à considérer que notre alimentation est surtout un moyen de rester en bonne santé…

Même nos gouvernants préconisent « 5 fruits et légumes par jour », présentant presque ça comme une thérapie.

Pas étonnant dès lors qu’un mot nouveau soit apparu récemment, les médicaliments.

Mais attention ces médicaliments peuvent être de nature industrielle, à l’image de ces compléments alimentaires que l’on consomme sous forme de gélules, et autres pilules, voire d’ampoules de liquides…lien

L’authentique médicaliment est simplement un aliment naturel non transformé dont les propriétés sont de nature à soigner telle ou telle maladie, ou du moins à compenser des carences.

Pour aller un peu plus loin dans cette thérapie, il faut préciser qu’il s’agit de consommer des produits crus, donc sans aucune préparation préalable.

On peut en citer plusieurs comme les algues, riches naturellement en iode, les dattes, les tomates, riches en niacine, le saumon, les champignons, les œufs, et beaucoup d’autres riches en vitamine D, mais sans oublier que le soleil est aussi l’un des principaux « fournisseur » en vitamine D : il s’agit de s’exposer tous les jours à midi, pendant un petit quart d’heure au printemps et en été… lien

C’est là que nous rencontrons un certain Guy-Claude Burger, lequel a fait intervenir la notion d’instinctothérapie, diététique qu’il a imaginé en 1964, qui consiste à se fier à son instinct, son intuition, pour choisir les aliments dont notre corps à besoin. lien

Elle permettrait de permettre à l’organisme de retrouver son équilibre en remettant au premier plan un choix basé sur l’intuition.

Guy-Claude Nurger explique tout ça dans son livre « manger vrai ». lien

L’auteur a écrit par la suite « la guerre du cru » (orkos éditeur) dans lequel il poursuit sa quête, évoquant entre autres son expérience de nourriture instinctive constatant les singulières améliorations de sa santé en appliquant cette « nourriture intuitive » : « en quelques semaines, le teint gris cendré que j’avais toujours eu est devenu normalement rosé et l’excédent de poids (13kg) a disparu alors que je mangeai toujours autant (…) les douleurs rhumatismales on totalement disparu (…) en 6 mois, en conservant les rides de mon âge mon allure a rajeuni de 15 ans... » lien

c’est le moment d’évoquer aussi le témoignage d’une certaine U.W. qui vivait une situation compliquée, atteinte par des douleurs violentes dans les articulations, au niveau des chevilles, des pieds, des mains.

La médecine avait prescrit des anti-inflammatoires, lesquels ont perturbé tout son appareil digestif…

elle a alors essayé l’homéopathie, puis la méthode kousmine, et d’autres ont suivi sans résultats vraiment satisfaisants. lien

Elle affirme qu’au contraire de toutes les autres thérapies, seule la méthode préconisée par Burger a été efficace.

Cet instinct, cette intuition, qui nous permettrait donc de guérir, en choisissant les médicaliments dont notre corps a besoin, tout le monde ne l’a pas, ou du moins l’a à différents niveaux, qu'il faudrait pouvoir développer…

cette petite musique intérieure que nous n’écoutons pas souvent, du fait qu’elle n’a pas d’explication scientifique, qui nous fait dire parfois : « je n’aurais pas du… je le savais... », et qu’Einstein évoquait comme « une sensation du bout des doigts », serait émise par ce fameux « 3ème œil ». Certains sont convaincus que nous pouvons l’améliorer en pratiquant par exemple tous les jours une « relaxation en profondeur », mais aussi en écoutant son guide intérieur, ce que décrivaient dans leur travaux Hal et Sidra Stone, auteurs du « Dialogue intérieur ».

il faudrait aussi porter beaucoup d’attention à ce que nous appelons « les coïncidences », ou « le hasard », qui sont du domaine de la synchronicité. Lien

Il s’agit donc de prendre soin de son corps, d’écouter ses besoins

Revenons aux choix intuitifs…

Un exercice intéressant à faire serait, lors d’un passage dans un marché, par exemple, de regarder attentivement les produits proposés sur les stands, et de tenter de découvrir quels sont les aliments qui nous tentent, nous attirent...

Il est aussi probablement essentiel de prendre responsabilité de nos actions passées, essayant d’éviter de répéter les mêmes erreurs, d’être bienveillant sincèrement, et non pas pratiquer une bienveillance « polie », afin d’être en paix avec son « soi intérieur ». lien

C’est l’occasion d’évoquer la macrobiotique, cette approche de santé inventée par Georges Ohsawa dans son livre culte : « le zen macrobiotique » (ou l’art du rajeunissement et de la longévité/1963) dans lequel il affirme : « nous sommes ce que nous mangeons », proposant de comprendre le yin et le yang, le yin représentant ce qui est « expansé, gonflé d’eau », et le yang étant le contraire, « concentré, resserré », opposant ainsi la tomate à la carotte par exemple.

Pour l’auteur, notre nourriture est trop yin, et il faudrait la rééquilibrer, préférant par exemple cuire un aliment à la poêle afin d’en resserrer les fibres, afin d’en concentrer le goût, plutôt que de le cuire dans l’eau…

Mais Ohsawa va beaucoup plus loin, donnant des exemples de guérisons quasi miraculeuses pour des humains pour lesquels la médecine avait abandonné tout espoir, et il faut lire les quelques pages concernant un patient perdu pour la médecine, et guéri quasi miraculeusement par Ohsawa, utilisant entre autres des uméboshi, sortes de prunes conservées dans du gros sel.

Pour être tout à fait complet, rappelons qu’Ohsawa s’est inspiré des recherches menées par le docteur Sagen Ishizuka, qui préconisait la guérison des maladies sans médicaments, en équilibrant le rapport entre le sodium et le potassium, adaptation d’une ancienne tradition médicale extrême-orientale basée sur le principe d’équilibre entre Yin et Yang. Lien

Sur le chapitre de la guérison, on ne peut pas faire l’impasse sur l’utilisation des selles humaines, pour lequel France Culture à proposé récemment une série d’émissions, « les selles de la vie ».

En effet, nos excréments peuvent aussi guérir, sous certaines conditions, lorsqu’il s’agit d’intervenir lorsque notre microbiote est dégradé, entraînant de graves conséquences pour ceux qui en souffrent.

Le Professeur Harry Sokol a transposé un remèdes ancestral chinois, utilisé depuis le IVe siècle, remède appelé « la soupe dorée ».

Il s’agit d’une transplantation fécale sous certaines conditions, et des dizaines de laboratoires se sont engagés dans ces recherches, allant même jusqu’à rémunérer les dons de selles, même si les donneurs sont rares, et triés sur le volet.

D’ailleurs l’agence nationale du médicament a défini le microbiote fécal comme médicament, et la transplantation fécale se pratique dans des services où les patients sont en impasse thérapeutique.

Comme l’assure le professeur Florent Malard : « on peut se dire, ça fait peur de donner du caca à un patient qui est fragile (…) on a pu montrer qu’il y a moins d’infection après le traitement, et on évite les effets secondaires »...ce qui fait dire au Professeur Sokol que cette thérapie s’applique avec succès pour ceux qui sont soumis à des infections multirécidivantes, suite à une bactérie appelée Clostridium difficile, présente dans l’intestin d’au moins 3 % des sujets sains. Or si on a un microbiote en bonne santé, cette bactérie ne peut pas se développer, mais si on prend des antibiotiques, notre microbiote va s’altérer et laisser plus de place à cette Clostridium difficile...lien

Comme dit mon vieil ami pour une fois indien : « fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d’y rester ».

l’image illustrant l’article vient de Lbio.potager

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

