On nous vend vraiment n’importe quoi...

@rosemar

Faut voir, tous les cheveux n’ont pas les mêmes besoins. Et si vous voulez du bio, donc moins agressifs, regardez s’il y a le label, et achetez en boutique bio ou sur internet. Les sites (par ex mondebio, et aromazone pour faire soi-même) et les marques (Weleda, Douce Nature, Coslys... et plein d’autres) ne manquent pas. Les labels à connaitre, Bio, Nature et progrès, Ecocert, BDIH et d’autres... Fouinez !

J’ajoute que pour ce qui est de la santé et la beauté du cheveu, le shampoing a peu d’importance, ce qui compte est la santé générale de l’organisme. Quand on dit que la beauté vient de l’intérieur, ça veut dire ça aussi. Bien manger, faire du sport, méditer... Tout ça...