On peut blaguer sur les Noirs et ne pas être négrophobe ?

Au XXIe siècle, le terme de nègre n’est plus utilisé pour désigner un Africain ou un Afro-descendant. En France, on dit plus volontiers un noir : terme au moins aussi raciste, surtout lorsqu’il est employé avec une majuscule comme le font généralement la presse et l’édition françaises...

Le mot de « nègre » pour désigner un écrivain qui écrit pour le compte d’un autre est une invention raciste du pamphlétaire Eugène de Mirecourt (un prêtre défroqué qui s’appelait en fait Jacquot) pour injurier et diffamer Alexandre Dumas qui, certes, utilisait des collaborateurs et des documentalistes, mais mettait la touche finale (bien reconnaissable) à tous ses romans.

Jaloux du succès de l’auteur des Trois Mousquetaires, Mirecourt publia en 1845 Fabrique de Romans : Maison Alexandre Dumas & Cie, fabrique de romans un pamphlet qui, pour résumer, explique qu’Alexandre Dumas, du fait de ses origines africaines, n’est qu’un obsédé sexuel bestial et incapable d’écrire, mais qui se sert du talent des autres. Sur plainte de Dumas, Mirecourt fut condamné à 6 mois de prison.



Cela n’a pas empêché en 2002 une réédition de cet ouvrage raciste et une adaptation au cinéma sous le titre L’Autre Dumas, avec Depardieu dans le rôle de l’écrivain…

Il n’y a qu’en France – l’un des pays les plus racistes du monde -qu’on parle de « nègre » littéraire ; ce serait impensable dans un pays anglo-saxon.

On s’marre bien en France..