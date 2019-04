On peut dire que pour Notre Dame ça curtonne !

Ah ça parle tellement pognon, centaines de millions, [1] dons et patachons, que je ne peux, esprit entortiller, que m’esbaudir de tant de ferveur pour la cathédrale dont la pointe du clocher s’est effondrée au milieu des pleurs des croyants asphyxiés ! Mais les écus sonnant et trébuchants suivront, pimpon ! Et pis, pour le roi freluquet 1er quelle aubaine ! Pouvoir se planquer derrière « le patrimoine incontournable » ; D’ailleurs à la Téloche il avait prit sa mine contrite n°5, la même que pour l’enterrement de Johnny. Pendant ce temps, dans les chaumières les cierges brulaient, tant et si bien que ce fut la nuit la plus active pour les pompiers depuis le bombardement de Dieppe en 1944. Prévoir une chute des actions boursières des compagnies d’assurance...Hey, je déconne ! Ne vendez surtout pas, restez riche !

Pendant que les gens prient sur le parvis, les milliardaires sont au fenestron - sont trop bons ces saigneurs ! Y’en a que pour eux les Pinault&Arnault, par contre, pas un reportage sur les pompiers de Paris qui ont mouillé la chemise pour aller éteindre un incendie en grande hauteur : pendant que le riche festoie, le pompier nettoie, vieux proverbe des pyromanes associés. Quant à la légion d’honneur ? C’est plutôt réservé aux lèche-bottes, aux dictateurs et vedettes du showbiz.

« Les chants ont retenti toute la nuit de lundi à mardi aux abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris : des catholiques, dont un grand nombre de jeunes, se sont rassemblés pour prier inlassablement la Vierge Marie, les yeux rivés vers les flammes qui léchaient encore l’abside de l’édifice... » Et soudain, Marie apparue –(pas la femme de Benoit patate !), lance d’incendie en main, et en un tournemain envoya les flammes au diable, puis, s’envola comme arrivée, sans tambour ni pompette. Hey, on a le droit de croire et voir ce que l’on veut non ? Me concernant ? J’allucioles de tant de ferveur au beurre : la cathédrale rougeoie et les fidèles merdeoient et laissent tomber un fromage.

On mobilise même les zenfants, par n’importe lesquels hein, les Scouts de fronce, qui passeront la soirée en prières et chants à Notre Dame. La teuf débutera à 21h et se terminera vers minuit...Ne devraient-ils pas être au lit à 9 heures les minos, z’en a rien à battre de la loi couvre feu ou quoi cette bande de hooligans ?

On peut dire que pour Notre Dame ça curtonne !

De toute part des appels de solidarité : Trump la mort sur Twitter : « C’est horrible de voir l’incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris. On pourrait peut-être utiliser des citernes volantes pour éteindre. Il faut agir vite. » C’est vrai qu’il pense que nous sommes si cons, qu’il fallait préciser le type de zing, sinon, c’était un coup à faire une démonstration avec les invendus de chez Rafales. Barack Obama a rappelé qu’il était de « notre nature de pleurer quand nous voyons la perte historique, mais il en est également de notre nature de la reconstruire pour demain. » C’est quoi ce langage de promoteur immobilier ? Et ça vient de partout, tristesse, émoi, effroi, symbole de civilisation, patrimoine mondial, scène déchirante, etc...Juste une : Theresa May qui a adressé ses « pensées à la population française et aux services d’urgence qui combattent le terrible incendie de la cathédrale ». [2] Pour les autres ? Grand mots et enfumage...

Le Christ aurait dit selon certaines sources de BFM : « détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai ». Macron n’étant que Jupiter ça lui prendra 5 ans... Niveau rendement ya pas photo mon gars, t’es un tâcheron ! Etant plus balèze en bagout qu’avec la truelle en main, à la TV Macron a enjoint les Français à ne pas se montrer trop impatients « Après le temps de l’épreuve, viendra celui de la réflexion puis celui de l’action. Mais ne les mélangeons pas, ne nous laissons pas prendre au piège de la hâte » Quel art de ne rien dire et ne rien faire... Moi qui pensais qu’à peine terminé son blabla, il allait retrousser les manches et commencer à déblayer les gravas... Il a fallu bien sûr qu’il balance une vacherie durant son allo cul scions ; ce mec à un esprit d’un mesquin, avec toujours sa petite phrase qui blesse, sa petite pique style gonzesse frustrée. Sa marotte c’est les gilets jaunes, et il ne s’en est pas privé le gnome : « Ce que nous avons vu, cette nuit, ensemble, à Paris, c’est cette capacité de nous mobiliser, nous unir, pour vaincre », [3] a-t-il déclaré, exprimant comme une forme de regret que cette union se fissure chaque samedi depuis le 17 novembre... Le genre de personnage qui la ramène toujours et qu’il faut pour qu’il se taise, parfois, une bonne bourrade sur le groin ! Je sais, ce n’est pas très généreux de la part d’un mauvais catholique comme moi, j’irai me con-fesser promis ! Mais ya des moments où : baffer ou se méconduire, il faut choisir !