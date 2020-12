« On recrute un remplaçant à Samuel Paty : débutant accepté ! »

La réalité dépasse souvent la fiction de nos jours. Certains chefs de bureau du rectorat de Versailles, dont dépend le collège où officiait le professeur d'histoire-géographie décapité Samuel Paty, semblent déconnectés des règles élémentaires de pudeur et surtout de bon sens. En témoigne cette incroyable annonce publiée par Pôle-emploi afin de remplacer l'enseignant massacré par l'islamiste Anzorov.

"Débutant accepté", "niveau licence", "salaire de 2300 euros"... On remplace un prof assassiné comme un soldat mort au combat avec des méthodes de sergent recruteur. La presse s'est fait un large écho de cette "maladresse" (dixit le ministère) dont s'est excusé le recteur versaillais, justifiant cette annonce par un quiproquo. Ce qui est assez étrange...

Tout d'abord, les heures de cours de Samuel Paty sont désormais assurée par ses collègues (système des répartitions en HSE, heures supplémentaires). Ensuite, les remplaçants académiques existent, il s'agit des TZR (titulaires zone de remplacement) qui ont peut-être fait barrage et menacés d'un droit de retrait. Enfin, le contenu de l'annonce pourrait laisser penser à une sinistre plaisanterie, ou à un fake comme dirait les internautes.

Un débutant ferait l'affaire pour remplacer Samuel Paty, n'importe quel étudiant de niveau bac+3 (au lieu du master 2 pour les titulaires). Autrement dit, il ne s'agit pas de faire cours et d'enseigner les valeurs de la république mais de garder les petits moutons. Pour l'administration scolaire, les classes sont des trous et les profs sont les billes à mettre dedans. Pas de discernement ni de psychologie dans la démarche de l'intelligent (certainement chef de bureau) qui a passé cette annonce. Ni de soucis pédagogique... La difficulté à succéder au prof assassiné dans un contexte de crise, avec des élèves traumatisés, n'est pas prise en compte dans la démarche rectorale.

Le salaire proposé fera rire jaune les vacataires de l'éducation nationale, payés entre 1300 et 1500 euros nets par mois en premier contrat. Les 1900-2300 euros bruts (à priori ?) correspondent à un traitement de titulaire avec dix années d'ancienneté. Quand on connait le coût exhorbitant des locations d'appartement en région parisienne, on peut penser que les diplômés ne se presseront pas pour habiter une studette le soir tout en risquant leur peau dans la journée au collège de Conflans Ste Honorine. Le tout sans aucune formation pédagogique ni expérience avec les adolescents...

Remarquons qu'il manque une compétence dans le profil de l'annonce. Celui d'un titre en arts martiaux et en self-défense, voire une option en pédopsychiatrie vu le public à affronter pour le postulant. Des titres de judokas inutiles cependant, car le moindre geste d'humeur et d'autodéfense en cas d'agression serait sanctionné : c'est ainsi au pays des droits de l'homme, où le brave citoyen n'a pas le droit à la légitime défense face aux voyous. Mais la "gestion du stress" et les "capacités d'adaptation" du candidat feront certainement l'affaire pour compenser les compétences sécuritaires face aux apprentis-islamistes. Ceux qui ne supportent pas les antidépresseurs et qui refusent de se coucher devant les cancres et les directeurs autoritaires incompétents peuvent circuler...

Avis aux amateurs de sensations fortes, qui vivent modestement et qui collaborent sans broncher ! Pour les autres, l'enseignant que je suis vous donne un conseil : enrôlez-vous plutôt dans la légion étrangère, c'est mieux payé, avec logement et nourriture payés par l'armée, et des perspectives de reconversion variées. Et finalement pas plus dangereux que l'éducation nationale. Surtout, vous y trouverez certainement plus de considération, d'intégrité et de savoir-vivre que dans une administration gérée par des patrons de fast-foods...

Ci-joint, le remplaçant version américaine (The substitute (trailer) avec Tom Beranger qui prend le relais d'une amie prof d'histoire-géo massacrée par des racailles de son lycée) :

source principale de l'article : https://www.liberation.fr/france/2020/11/29/le-rectorat-de-versailles-passe-par-pole-emploi-pour-recruter-un-professeur-dans-le-college-de-samue_1807115