On vit une époque formidable - Au secours, Reiser reviens !

Depuis des mois, les gilets jaunes font le "pied de grue", pour obtenir des salaires décents, des revenus dignes pour ceux qui travaillent, ou une meilleure protection sociale, une meilleure assistance sociale qui est criblée de trous, à force de règlements ou de plafonds de ressources très bas. Plus d'un français sur deux encore les soutient au bout de 5 mois. Le logement et les transports sont toujours aussi chers et nos concitoyens vont chercher toujours de plus en plus loin le travail. N'en déplaise à Monsieur Macron.

Et puis soudain, à l'occasion de l'incendie regrettable de Notre Dame de Paris, les centaines de millions pleuvent en 48h. Et encore, ce n'est que la partie émergée des fortunes françaises, accumulées par l'optimisation fiscale, ou pour certains, par des moyens détournés que la loi pourrait réprimer. Le "pognon de dingue" ressurgit soudain pour la "plus grande gloire" d'un président conduit "aux manettes" de la France, par ces mêmes riches.

On vit une époque formidable : au petit peuple, le secours quotidien en faveur des "restos du cœur", le Secours Populaire, ATD Quart Monde. Aux grands mécènes, qui possèdent, la gloire et leur nom gravé dans le marbre. Encore un signe de l'américanisation de notre société, du placage du modèle anglo-saxon sur une France de moins en moins républicaine. Services publics privatisés, fonction publique démantelée, école à 2 vitesses, universités à 2 vitesses, protection sociale minimale et on bascule vers un régime assurantiel privé, appauvrissement général, tel est l'envers du décor !



Non, décidément, on n'est pas du même monde et on ne vit pas dans le même monde que Monsieur Macron