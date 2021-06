Ondes cérébrales & Transhumanisme

On comprend mieux la « crise du coronavirus » et des « campagnes de vaccination » qui en découlent, vu sous l’angle du bio-pouvoir (à tendance transhumaniste), et l’intérêt majeur du pouvoir pour les NBIC.

L’OCDE : La Bioéconomie à l’horizon 2030 : quel programme d’action ?

On peut aussi lire dans un rapport de la Fondation Scientifique Nationale des USA et du Département du Commerce

: Technologies convergentes pour améliorer les performances humaines NANOTECHNOLOGIE, BIOTECHNOLOGIE, TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET SCIENCE COGNITIVE

« La compréhension de l’esprit et du cerveau permettra la création d’une nouvelle espèce de systèmes de machines intelligents capables de générer une richesse économique à une échelle jusqu’ici inimaginable. Dans un demi-siècle, les machines intelligentes pourraient créer la richesse nécessaire pour fournir de la nourriture, des vêtements, un abri, une éducation, des soins médicaux, un environnement sain et une sécurité physique et financière pour l’ensemble de la population mondiale. Les machines intelligentes peuvent éventuellement générer la capacité de production pour soutenir la prospérité universelle et la sécurité financière pour tous les êtres humains. Ainsi, l’ingénierie de l’esprit est bien plus que la poursuite de la curiosité scientifique. C’est même plus qu’un défi technologique monumental. C’est l’occasion d’éradiquer la pauvreté et d’inaugurer l’âge d’or pour toute l’humanité. »

« La technologie dominera de plus en plus le monde, à mesure que la population, l’exploitation des ressources et les conflits sociaux potentiels augmentent. Par conséquent, le succès de ce domaine prioritaire des technologies convergentes est essentiel pour l’avenir de l’humanité. »