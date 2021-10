ONFRAY et les autres !

Je suis consterné, affligé, décontenancé par tout ce que je lis, tout ce que j’entends, tout ce que je vois, en général, que ce soit autour du COVID qu’en matière politique !

Sommes-nous résolument dans un monde d’hypocrites, de moutons panurgiens, d’ignares, de décérébrés et/ou de collabos ?

Je suis dubitatif, à l’heure ou tout circule sur le net, et tout se sait à la seconde près, le vrai comme le faux, le bien comme le mal. Je suis également surpris de l’analyse, de la réflexion, du comportement de certaines personnes.

Il y a de cela quelques mois, M.ONFRAY, créait avec S.SIMON le Front Populaire. Quelle belle idée ! J’y ai de suite adhéré. D’autant que les articles de cette revue, divers et variés, étaient intéressants à lire.

Je me suis dit également, cette belle idée devrait se prolonger par la candidature d’un représentant de Front Populaire pour 2022, et pourquoi pas ONFRAY ?

Que nenni, peu de temps après, certainement sous les questions pressantes des sympathisants comme moi, S.SIMON enregistrait une vidéo, dans laquelle il disait, en substance : « Le Front Populaire n’est pas un parti politique, il ne présentera pas de candidat pour 2022 ».

Un bras m’en tombe (le gauche), et je me fendais aussitôt d’un courrier réprobateur au vitriole adressé aux deux intéressés. Sans réponse vous vous en doutez. Droit dans mes santiags, je ne renouvelais pas mon abonnement !

Autant dire que ONFRAY m’a véritablement déçu, mais mon étonnement ne devait pas s’arrêter là puisque dernièrement, ce dernier a dit, toujours en substance : « Si ZEMMOUR muscle son bras gauche, il n’est pas exclu que je vote pour lui ».

Et c’est là que j’ai perdu mon autre bras (le droit) !

Comment ? ONFRAY ce philosophe lettré, intelligent, clairvoyant, doué de discernement et d’esprit d’analyse, ne sait-il pas que ZEMMOUR est, lui aussi, un produit de la finance, adoubé et financé pour sa campagne par la finance ? Que c’est la finance qui a allumé ce contrefeu ZEMMOUR pour faire barrage à M. Le PEN et ainsi faire réélire MACRON dans un fauteuil et sur un plateau d’argent !

Si tel était le cas, en 2022 et en signe de remerciement, ZEMMOUR devrait hériter de la culture !

Moi je le sais, et ONFRAY ne le saurait pas ? C’est curieux, hallucinant, étrange et déconcertant !

On peut donc être instruit, intelligent et naïf, voire couard ? Je ne le savais pas !

Je suis en droit de me demander si ONFRAY ne jouerait pas la même partition que la finance ? !

Et puis, il y a ce ZEMMOUR, toujours pas déclaré officiellement candidat, qui se jouant des journalistes à genou devant sa personne, bénéficie d’un temps de parole et d’une audience à en faire pâlir et mourir de jalousie tous les petits candidats, déclarés eux pour le coup, et pour lesquels les médias et les journalistes politiques, godillots et serviles, ne lèvent même pas les yeux sur eux, pas plus que sur leurs programmes ! Alors que ZEMMOUR lui, pas déclaré candidat, donc sans programme, se ballade de plateaux en plateaux de télé !

En même temps, quand on sait que la majorité des médias sont détenus par les plus grosses fortunes et amis de MACRON, on est moins étonné des constats précédents.

Mais quelle machination, quelle infamie quelle spoliation démocratique orchestrées par la finance et leurs complices de toujours, les politicards et les journalistes politiques aux ordres.

Dans quel monde vivons-nous ? Combien de temps cela va-t-il encore durer ? Jusqu’où vont-ils nous mener et dans quel état ?

La crise du COVID a propagé une peur indescriptible au sein des populations. Peur d’en crever, mais peur aussi vis-à-vis des non vaccinés, provocant une fracture sociale inquiétante et durable. Ce climat conflictuel, stressant et anxiogène faisant oublier et passer en arrière plan ce que la finance manigance dans notre dos et à grande échelle.

Même les médias n’en parlent pas de l’hégémonie et du diktat de la finance, c’est tabou ou interdit, ou les deux ?

Tous les sujets sont traités, on y trouve toujours des boucs émissaires tous désignés, mais jamais la finance ! C’est curieux, non ?

Pas plus que dans les débats politiques, pourtant nombreux en cette période. De la dette abyssale de la France, du pouvoir hégémonique et dictatorial de la finance, de la corruption générée par la finance, on ne parle jamais !

Cela voudrait également dire que les PRAUD, BOURDIN, ELKRIEF, COHEN, les GG, MALHERBE, ROUX (et j’en oublie, qu’ils me pardonnent) ont une probité journalistique défaillante, voire pourrie, pour ne pas dire orientée ! Seraient-ils tous couards, limite corrompus ?

Quand on dit que c’est la finance qui dirige le monde, c’est un doux euphémisme, puisque la finance a non seulement fait main basse sur l’ensemble de la finance et de l’économie, mais dernièrement sur l’ensemble de la population via la COVID.

Je précise que je ne suis pas complotiste, mais logique, réaliste et pragmatique.

Je profite de ce temps de parole et de celui que je n’ai pas (encore) comme ZEMMOUR, pour vous parler des “petits candidats“ dont je suis.

Humblement, j’ai créé TOTALE DEMOCRATIE www.totaledemocratie.fr parce que je ne me reconnais en aucun des candidats du sérail, carriéristes pour la majorité et corrompus pour le reste. Je n’ai rien à envier à celle qui a dit : “qu’elle allait doubler le salaire des enseignants“ ou encore celui qui a dit : “qu’il allait doubler les effectifs de police et gendarmerie“. Tout électeur normalement constitué y verra des promesses électorales purement démagogiques, sans fondement, ni lendemain, à la limite de la débilité !

Plus simple, plus lisible mon programme tient en une seule phrase et cinq mots “REDONNER LE POUVOIR AU PEUPLE“.

Bizarrement ce programme, calqué sur la démocratie Athénienne, ne retient pas pour le moment, l’attention des journalistes politiques !

Eh ! Vous avez remarqué, chez les socialos, ils n’ont pas de chance, vraiment !

Cela avait commencé avec Ségolène, renvoyée dans les cordes par SARKO. Après ça DSK s’est pris les pieds dans le tapis d’un hôtel aux States. Puis l’ex de Ségolène qui, à cause d’un bilan désastreux, et une côte d’amour en berne, se voit dans l’obligation de ne pas se représenter. Enfin, VALLS qui se fait éjecter dès la primaire socialiste !

Pour 2022, c’est HIDALGO qui, avant même d’être déclarée candidate, propose cette bourde typiquement socialiste, “doubler les salaires des enseignants“ ! Ce n’est pas gagné !

Profitant à fond de ce temps de parole, pour vous dire que parmi tous les “petits candidats“ qui iront chasser les 500 parrainages, aucun ne les obtiendra !

Mon prénom n’est pas Cassandre, mais simplement le système anti-démocratique des 500 parrainages demeure parce qu’il barre l’accès à la présidentielle, précisément à ces petits candidats, quand bien même ils seraient plus vertueux que ceux déjà déclarés, et la barre n’est pas trop haute !

Perso, n’étant pas fou, bien que candidat, je n’irai pas à la chasse aux 500 parrainages, mais je me consacre à d’autres tâches, plutôt pour l’après, au cas ou aucun des petits candidats ne seraient sur la ligne de départ. C’est-à-dire, si clairement on devait avoir un second tour MACRON/Le PEN, ou MACRON/ZEMMOUR, ce qui est dans les cartons à en croire le sur-battage médiatique fait autour de ZEMMOUR.

Chez TOTALE DEMOCRATIE, dans nos cartons, nous avons un plan “B“ et un plan “C“. Il est démocratiquement inconcevable qu’il n’y ait pas au moins un candidat représentant le peuple à cette élection. Ces deux plans seront donc mis en œuvre autant de fois qu’il n’y aura pas de candidat du peuple au premier tour, et le tout à la Spaggiari !

A bon entendeur, Manu !