« ONLYLYON », l’insulte lyonnaise à la langue française !

Les associations CO.U.R.R.I.E.L et A.FR.AV* ont organisé le 20 mars 2019, journée mondiale de la langue française et de la francophonie, une manifestation à Lyon pour défendre la langue française, pour parler de la francophonie, pour exiger le respect de la diversité des langues et pour dénoncer la politique du tout-anglais.

Pourquoi Lyon ? - Parce qu'il y a dans cette ville la marque « ONLYLYON » de l'association pour le développement économique de la région lyonnaise, une marque (publique !) à connotation anglophone, une insulte à la langue française, à la langue de la République, à la langue de la francophonie mondiale, à notre langue internationale.

Manifestation contre le « ONLYLYON », marque à connotation anglaise de la ville de Lyon

Ainsi, force est de constater que bien que notre langue soit mondiale, internationale et que la Francophonie qui est présente sur les 5 continents pourrait représenter plus de 800 millions de locuteurs francophones d'ici 2050 (selon une enquête menée par l'UNESCO), la langue française, comme la diversité linguistique et culturelle du monde, est menacée par la politique du tout-anglais des marchés financiers.

C'est pour dénoncer cette dictature de velours qui se met en place en toute discrétion, mais d'une façon implacable, partout en France, que les associations CO.U.R.R.I.E.L et A.FR.AV ont organisé cette manifestation pour la langue française et pour dénoncer la politique du tout-anglais, manifestation qui est une première du genre, mais qui pourrait se répéter, hélas, tant l'anglomanie serre les mâchoires de son étau meurtrier sur notre pays.

Rendez-vous était donné à 10 h, à la Place Carnot (Perrache), puis la manifestation s'est déployée, via la rue Victor Hugo, sur la place Bellecour pour finir, sur le chemin du retour, devant la "Catholic University" de la place Carnot, à 18h.

UCLY, l’Université catholique de Lyon, marquée « Catholic University » sur les façades de son entrée !

Tout le long de la manifestation, les militants des associations CO.U.R.R.I.EL et A.FR.AV ont distribué des tracts qui faisaient le parallèle entre l’insoumission sociale et la Résistance linguistique.

Ainsi, tout en portant le combat pour la langue française, ont-ils voulu témoigner leur soutien aux travailleurs, aux étudiants et à tout citoyen en lutte contre la casse des acquis sociaux et démocratiques issus de 1789 et du Conseil National de la Résistance.

Car, que l’on ne s’y trompe pas, en détruisant le Code du travail, les conventions collectives, les diplômes nationaux, la Sécurité sociale et les retraites, le secteur nationalisé, le produire en France et les services publics, les gouvernements successifs inféodés à l’UE et à l’OTAN veulent nous aligner sur le très inégalitaire « modèle » anglo-saxon où les « gagneurs » à la Trump écrasent le monde du travail.

Cette politique d’arrachage social, l’oligarchie capitaliste « française » l’applique aussi sur le terrain linguistique : elle choisit - Macron et le MEDEF en tête - d’évincer la langue française, « langue de la République » selon l’article II de la Constitution, au profit du « tout-anglais » cher aux promoteurs du Traité de libre-échange transatlantique, le TLET et de l’accord économique et commercial global, l’AECG, des traités désastreux non seulement pour l’agriculture paysanne et le produire en France industriel, mais aussi pour notre langue et notre culture (À noter qu’en France, les acronymes anglais TAFTA et CETA sont plus connus que leurs équivalents en français ?!).

Des manifestants sur la place Bellecour

Déjà, Renault et PSA ont basculé toute leur documentation interne à l’anglais. La direction d’Air France fait sa pub et nomme ses produits en anglais (France is in the air, Flying Blue, Joon, etc.), La Poste crée Ma French Bank, de grandes firmes « françaises », Darty ou la Redoute en tête, lancent le Black Friday et même, suprême insulte au peuple français, les French Days … Et que penser de Carrefour qui veut jouer la carte 100% BIO en nous polluant 100% à l’anglais avec sa campagne Act For Food ? Ne parlons pas de The Voice, que My TF1 matraque chaque samedi soir après le My Million de la Française des Jeux. Mais pourquoi se gêner quand le chef de l’État promeut lui-même systématiquement l’anglais en France même (France is back, Make the planet great again, One Planet Summit, Choose France, The Internet of Trust, La French Tech, etc.) ?

Ce globiche des affaires ("Business Globish", comme ils disent) qui, dès l’enfance, formate nos pensées et nos goûts dans un sens néolibéral, est un terrible facteur de pensée, de politique, d’économie uniques, une arme létale contre la biodiversité culturelle mondiale, un assassinat du premier service public de France : la langue française.

Et ce projet turbo-capitaliste va plus loin encore : en faisant de l’anglais la seule « langue de l’entreprise et des affaires », comme y appelle le Baron Seillères, ex-patron du MEDEF et du patronat européen, l’oligarchie au pouvoir entend « dé-segmenter » le marché du travail continental pour écraser tous les salaires : non seulement les travailleurs non anglophones seraient marginalisés, mais pour chaque emploi, le chômage de masse aidant, la concurrence entre salariés sera exacerbée si le globiche continue d'être imposé partout en violation de la loi et de la dignité des travailleurs francophones, qu’ils soient Français ou immigrés venus d’Afrique.

Les associations CO.U.R.R.I.E.L et A.FR.AV ont donc appelé les militants des partis progressistes et ceux des syndicats ouvriers, enseignants, étudiants, paysans, à compléter leur résistance sociale par une insoumission linguistique.

Et de répéter que contre la langue unique du néolibéralisme mondialisé et « globalitaire », individuellement et collectivement, il faut DÉFENDRE notre dignité en défendant notre LANGUE FRANÇAISE et toutes les langues de France, et du monde à travers elle !

Si vous voulez être tenu informé de la prochaine manifestation de ce genre, à Lyon ou ailleurs en France, merci de donner votre adresse courriel à notre secrétariat :

Régis Ravat, Président de l’Afrav,

alias Pasagenoux

* CO.U.R.R.I.E.L et A.FR.AV, associations de résistance culturelle et linguistique

