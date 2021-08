Ont-elles un petit QI ?

L’intelligence doit pouvoir être associé à un nombre afin de pouvoir classer, récompenser ou punir. Ce sera le Quotient Intellectuel (QI) qui fera office de juge. Grâce à de petits dessins auxquels il faut donner une réponse judicieuse, une quantification sera possible, les intelligents pourront être distingués des imbéciles. Dans ce cadre, les femmes sont-elles plus ou moins intelligentes que les hommes ?

Le cerveau des hommes est 10 % plus volumineux que celui des femmes, elles ne possèdent que 19,3 milliards de neurones contre 22,8 milliards chez l'homme. Cette constatation incontestable, incontournable, semble sceller le problème ! La baleine à bosse, qui est l’animal ayant le plus de neurones (15 milliards) après l’Homme, est incontestablement moins apte à faire des empires, des machines, des instruments de torture de toutes sortes, des poésies que l’homme. La femme se situe entre les deux quant au compte des neurones. Cependant… si la quantification du matériel donnait un résultat irrécusable, il fallait encore une enquête sur ce que donnait cette différence sexuée entre nombres de neurones.

Le test de QI fut créé au début du XXe siècle pour dépister les élèves en difficulté. La première échelle voulant mesurer l'intelligence fut proposée en 1905. Elle était basée sur la détermination de l’âge mental, âge correspondant au groupe d'âge des enfants ayant réussi les mêmes tests que le participant, et en comparant cet âge mental avec l’âge réel. Les adultes étaient eux comparés relativement à une population représentée par une loi normale (courbe dite de Gauss). Divers auteurs proposèrent des questionnaires quelque peu différents afin de permettre la détermination des QI. Une des échelles proposées est la suivante :

Classification du QI

> 140 Génie

120–140 Intelligence très supérieure

110–120 Intelligence supérieure

90–110 Intelligence moyenne

80–90 Stupidité

70–80 Faible d'esprit

Seul un peu plus de 1% de la population peut donc rejoindre la classe prestigieuse des génies.

La transmission héréditaire de l’intelligence semble incontestable. Des études sur des jumeaux homozygotes ont montré que ceux-ci ont des QI fortement corrélés, les scores aux QI sont proches pour les deux frères ou les deux sœurs. Le paramètre génétique intervient mais ce n’est pourtant pas le plus important si l’on est semi-imbécile, loser ou winner.

Encore plus préoccupant, des mesures ont montré que le QI des Noirs américains (afro-américains) se situaient en moyenne 15 points en dessous de leurs compatriotes blancs. Toutefois, il a été montré que les tests étaient « biaisés culturellement », c’est-à-dire que les Blancs américains étaient avantagés, par leur environnement culturel, lors des réponses aux questions. Généralement on admet que le QI moyen est au dessus de 100 pour les Asiatiques et les Juifs, de 100 pour les Blancs, à mi-chemin entre 100 et 85 pour les Hispaniques, et de 85 pour les Afro-Américains.

Depuis l’établissement des tests de QI, les hommes présentaient bien un score supérieur d’environ 5 points par rapport aux femmes, et cette différence augmenterait au fur et à mesure que l’on montait dans l’échelle de l’intelligence. Dans la catégorie ‘génie’, les QI de plus de 155, on trouve par exemple cinq fois plus d'hommes que de femmes. Mais la situation a changé récemment. De nos jours, (presque) plus personne ne conteste que les hommes et les femmes sont égaux quant à l’intelligence. Il a été cependant dit que « La plupart des tests standards de l'intelligence ont été construits afin qu'il n'y ait pas (plus) de différence de score global entre les femmes et les hommes ».

De toute façon, que les femmes et les noirs se consolent, les pauvres aussi sont des semi-imbéciles.

Une relation peut être établie entre la position sociale et le QI. Le QI moyen d’un ouvrier agricole est de 93,5, celui d’un ouvrier spécialisé 96,2, d’un ouvrier qualifié 98,3, d’un artisan-commerçant 103,8, d’un cadre moyen 107,9, d’un cadre supérieur 111,5.Il faut se rappeler qu’en France métropolitaine, 9 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, fixé à 60 % du niveau de vie médian (environ 1200€ par mois). Les ‘gens qui ne sont rien’ sont donc nombreux et ils s’ajoutent aux catégories précédentes déjà décrites comme pauvres d’esprit. Des parents possédant un QI élevé vont souvent pouvoir obtenir une situation professionnelle enviable et de bons revenus, ce qui favorise un environnement culturel optimum pour les enfants. De plus, l’intelligence étant en partie héréditaire, les enfants auront toutes les chances d’avoir un QI supérieur à la moyenne selon un processus d’amplification.

Reste alors à changer la société pour du moins approcher une égalité des races, des ethnies, des chances.

Indépendamment des efforts couronnés de maints succès des féministes, depuis les années 1970, pour promouvoir une nouvelle culture, une nouvelle société, et à certains égards une nouvelle ‘race’ d’hommes, le quotient intellectuel baisse pour les générations nées après cette date selon des travaux publiés en 2018 dans la prestigieuse revue PNAS. L'explication qui semble la plus plausible implique un environnement culturel moins favorable pour les jeunes générations.

Si l’on persiste à vouloir associer un nombre à l’intelligence divers aspects devront être tenus en compte. Il faudra estimer les capacités de compréhension verbales, non verbales, de raisonnement, de visualisation, de capacité de perception, de mémoire immédiate et de vitesse de perception… entre autres choses. Mais chacun sait que ce qui peut se mesurer n’a aucun intérêt pour créer, innover, aller de l’avant, s’adapter à des situations nouvelles. Ce qui peut se mesurer ne peut pas être lié à l’intelligence ! Ce qui se maîtrise uniquement par la raison et le nombre, avec ses précautions, sa rigueur apparente, le caractère inéluctable de sa logique, ne peut pas être l’intelligence et aura tôt fait d’être remplacé par quelque mécanique plus performante pour faire ce genre de choses. L’intelligence est lié à l’individu et à sa solitude et n’a rien à voir avec les groupes, les aéropages, les chapelles, les clubs, qui agrègent des semblables pour en faire des identiques, non pas pour réfléchir mais pour dominer, pour prêcher, pour afficher leurs certitudes.

De part son mode de construction, la mesure de QI fait une comparaison avec une pyramide de ‘sachants’ qui ont démontré leur aptitude ou leur inaptitude à répondre à des énigmes. On n’est donc pas ‘intelligent’ on est plus intelligent que quelques uns ou beaucoup. Mais aucun des ‘génies’ reconnus n’a procédé ainsi, tous s’acharnèrent à trouver une voie dans un fouillis de possibles indépendamment de l’avis, des humeurs, des fragments de savoir de ceux qui l’entouraient. Plus encore, quel degré d’intelligence doit-on attribuer à une mère qui regarde son enfant avec amour, à ce couple qui ne rêve que de traverser la vie ensemble sans trop de fracas.

Tout ce qui peut se compter est dérisoire, sans importance et la plupart du temps vulgaire et il est terrible que l’on range l’intelligence parmi celles-ci. La mesure de QI devrait être rangé parmi les armes de destruction massive de la société.

"Si des esthéticiens avaient l'idée de calculer un quotient de beauté, en faisant de savants calculs en fonction de la largeur des hanches, de la longueur du nez, du velouté de la peau, et d'autant de mesures que l'on voudra, chacun s'esclafferait. La beauté est une qualité évidemment trop subtile pour être exprimée par un nombre. Pourquoi ne s'esclaffe-t-on pas plus fort devant ceux qui présentent le I de QI comme initiale d'intelligence ?" (A. Jacquard : Moi et les autres. Seuil éd. 1983)

L’intelligence, la beauté, l’amour ne dépendent pas de savants calculs, de tests pertinents, de logiques raisonnables et sont plus liés au hasard qu’à la nécessité. La mesure du QI permet à certains d’affirmer leur supériorité, à d’autres de se pelotonner dans la soumission, à tous de manquer l’essentiel pour se consacrer au dérisoire.