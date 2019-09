ONU : après le GIEC, le GIERD !

GIERD : Groupement International d'Etude det de Régulation de la Démographie.

Poudrière, oui, avec une bombe de destruction massive : la surpopulation !

La croissance démographique nous entraîne vers l'abîme, elle est la facteur premier de la pollution, de l'épuisement des ressources, de la baisse de la biodiversité, de l'émigration de masse avec ses conséquences désastreuses, etc. Ce n'est pas avec les mesurettes actuelles de lutte pour l'environnement qui ignorent délibérément le fait démographique qu'on va rétablir un équilibre qui sauvera l’espèce du chaos, sinon de sa disparition.

Mais rien ne peut être fait contre cette croissance démographique entend-on, ou pire encore il ne faut pas s'y opposer pour des raisons humanitaires, les droits de l'homme, les valeurs religieuses, culturelles etc. Le Pape est contre la contraception, contre le préservatif, l'idée même de décider d'avoir ou pas un enfant… au nom de la sacralité de la procréation, de la protection du fœtus au même titre que celle d’un nourrisson, d’un être humain. Et l’Evangile ne prône-t-il pas un « multipliez-vous » formulé il y a plus de deux mille ans alors qu’il n’y avait sur Terre que quelques centaines de millions d’humains. Est-il besoin de noter que tout a changé avec le développement de la science et des techniques, la médecine en étant bénéficiaire : diminutions drastique des décès à la naissance, prolongation de la durée de la vie. On est passé de 1 milliard d’individus en 1800 (ordre de grandeur) à plus de 7 milliards aujourd’hui – autant que l’on puisse encore se compter, les démographes eux-mêmes ne pouvant préciser à quelques dizaines de millions près la population du Nigéria par exemple (on ne leur demandera pas comment on se compte à Calcutta !).

Mais on doit s’attaquer à cette bombe démographique. Laisser courir les choses c’est aussi criminel que de ne rien faire contre les causes qui détériorent le climat.

Les zones sensibles sont connues et avec l'information de masse on peut faire de la pédagogie, alerter les femmes ; on peut, non on doit, casser les croyances qui s'opposent à la contraception ; on doit diffuser massivement les moyens contraceptifs (au besoin gratuitement) ; l'école est un lieu de formation pour les jeunes.

Et surtout (c’est la priorité des priorités, l’impératif catégorique !) donner à la femme ses pleins droits d'être humain, l'éduquer et la libérer des contraintes culturelles et sociales qui lui donne un rôle de reproductrice et parfois d'esclave du mâle.

S'attaquer au fléau au lieu de regarder ailleurs et d'être à la pointe du combat sur le tri sélectif ou je ne sais quoi d'autre qui ne relève que de notre confort de riches.

Il faut mettre le paquet, mobiliser les sommes nécessaires (d'autant qu'on a de l'argent dont on ne sait que faire - taux négatifs !) et créer au sein de l'ONU une Agence ad hoc avec les moyens humains appropriés. Il faut créer un GIEC pour la démographie (ou la surpopulation) un GIED. Et dans 5 à 10 ans on aura des programmes en route. En espérant que le bon Pape aura viré sa cuti sur l'usage du préservatif et +largement sur la contraception.

Ceux qui ne veulent rien faire ce sont ceux-là même qui acceptent l'immigration parce que traiter le peoblème c'est remettre en jeu leurs valeurs, leurs convictions, etc., tout ce fatras idéologique qui cache une fuite devant la difficulté.

Faudra-t-il attendre que Bill Gates prenne conscience du problème et décide de s'y attaquer pour bouger cette élite dont la médiocrité croît encore plus vite que la population : ils ont peur de tout, de leur ombre dans un couloir, une nuit sans lune ! Mais ils ont des valeurs et des convictions : lesquelles ?