Opération Adopte un Porc

Dans les années soixante-dix, j’avais lu un livre très intéressant : la sexualité féminine de Bela Grunberger et Janine chasseguet Smirgel. IIs avaient déjà vu clair. Les hommes pour des raisons oedipenne clairement expliquées dans le livre sont plus susceptibles d’évoluer vers la perversion. Rien a changé. Alors mieux vaut en rire et prendre le sujet avec humour et philosophie.