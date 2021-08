Opération Dent Bleue

Intrigué par deux vidéos très courtes affirmant, sans aucune démarche approfondie, que l'on pouvait détecter les personnes ayant reçu des injections anti-covid à l'aide du scanner Bluetooth d'un smartphone, j'ai effectué quelques expériences à l'aide de comparses complotistes. Cet article décrit cette courte étude. Pour le moment, et malheureusement, nous n'avons rien observé qui viendrait contredire l'affirmation des vidéos et je suis pour ma part maintenant convaincu que ce lien est réel. Cependant, il dépend peut-être de la marque du produit injecté, du nombre de doses, de la présence de 5G dans le lieu d'expérience (comme source primaire d'énergie électromagnétique), de tests PCR antérieurs ou ultérieurs... Ce qui est clair, c'est que des personnes qui n'ont pas reçu d'injections ne génèrent pas ce type de signal Bluetooth.

(Dans la suite, je désigne par le néologisme injectionnées les personnes qui ont reçu une ou des injections anti-covid dites "vaccinations" )

J’ai repéré un secteur du parc Montsouris suffisamment éloigné des habitations (> 150m). Celui-ci est situé sur la grande pelouse centrale.





J’ai défini une zone d’étude (ligne violette sur le plan) mais, si je suis debout, le portable peut capter des appareils au-delà.

Mon téléphone est de marque Archos et date de 2017. Il fonctionne avec Android 7. Dès que j’active la fonction BT, il affiche tous les appareils visibles, que ceux-ci soient étiquetés (exemple “HUWAI JERONIMMO”, “BT873”, “WONDERBOOM”…) ou non (auquel cas on ne voit qu’une immatriculation BT au format XX:XX:XX:XX:XX:XX où “X” est un chiffre (0 à 9) ou une lettre (de A à F uniquement) - exemple : 0C:4F:23:12:AD:01)(1).

Remarque : les iPhone et les modèles plus récents avec Android ne permettent plus l’affichage des appareils sans étiquette. Dans ce cas, on devrait pouvoir utiliser une application de scan BT (exemple : Bluetooth Pair sur Android)

Dimanche 8 août

J’ai pu vérifier que, sans personne sur la vaste pelouse centrale ni bancs alentours, mon portable ne captait aucun appareil… sauf un appelé “MIBOX4” (c’est une “box internet” Xiomi : puissant !!).

Dès que des personnes s’installent, on voit apparaître de nouveaux “appareils”.

Ainsi, ce dimanche 8 août à 18h17, assis, avec une trentaine de personnes dans la zone, 13 appareils s’affichent :



1 seul est nommé (Jabra Elite Active) : c’est une oreillette ;

12 ne sont que des adresses MAC (ou, plus exactement, des adresses EUI-48 ). Toutes ces adresses commencent par 4, 5, 6 ou 7 : ce sont des adresses de types “aléatoires reconnaissables” : une adresse de ce type change aléatoirement toutes les 10-15 min mais l’identité de l’appareil peut être reconnue par les dispositifs qui détiennent une clé de decryptage spécifique.

En observant sur différents moments, il apparaît manifeste que plus il y a de monde, plus il y a d’appareils “4-7” qui apparaissent.

On voit aussi, quoiqu’en minorité :

des téléphones (souvent nommés) ou enceintes portatives ;

des adresses commençant par 0,1,2,3 (une telle adresse peut-être soit “publique” soit “aléatoire non reconnaissable”. Pour le savoir, il faut vérifier dans le registre des adresses publiques) ;

des adresses commençant par 8, 9, A, B (nécessairement “publique” : on peut retrouver le nom du fabriquant dans le registre des adresses publiques) ;

ou encore par C, D, E, F (soit “publique” soit “aléatoire statique”).(1)

Les appareils “4-7” sont-ils liés à la “vaccination” ? Je suis enclin à le penser mais je n’ai pas osé interroger les personnes voisines quant à leur “statut vaccinal”.

Pour s’en convaincre, il faudrait faire l’expérience avec quelques personnes non injectionnées à un moment où il y a peu d’autres personnes dans la zone (moins de dix sinon cela devient compliqué de suivre l’évolution du nombre d’appareils affichés).

note (1) : Pour plus d’info sur les adresses BT

https://www.novelbits.io/bluetooth-address-privacy-ble/ .

en bref, l’identité d’un objet connecté est définie par une adresse publique et/ou une adresse aléatoire statique. Cependant, cette identité peut-être masquée par une adresse aléatoire dynamique , ce qui empêche un tiers intrus de tracer l’objet.

, ce qui empêche un tiers intrus de tracer l’objet. registre des identifiants des fabricants (Organizationally Unique Identifier - OUI) : http://standards-oui.ieee.org/oui/oui.txt

extraction des OUI correspondant aux appareils de marque Apple, Samsung et Huawei : Il en ressort que seulement 25% de ces adresses publiques commencent par “4-7”.

– liste pdf

– tableur odt

mardi 10 août

Expérience au même endroit, cette fois en compagnie de 9 autres personnes non injectionnées (dont 2 ont passé des tests PCR).

Mis à part notre groupe, une dizaine de personnes sont installées dans la zone d’étude.

En plus des appareils parfaitement identifiés (téléphones, enceinte BT), 7 appareils “4-7” sont visibles.

1ère expérience

8 personnes de notre groupe s’éloignent d’environ 50 m du point de mesure, après avoir pris soin de laisser leurs téléphones sur place.

Les deux personnes restantes constatent qu’il n’y a pas de changement dans la liste des adresses qui s’affichent (une capture vidéo a été faite mais ne m'a pas encore été transmise).

Cette expérience tend à prouver que les personnes non injectionnées ne génèrent aucun signal détecté par le BT.

2ème expérience

L’un des membres de notre groupe décide d’aller discuter avec 4 personnes installées à une quinzaine de mètres. Parmi elles, 2 ont reçu des injections Pfizer, les 2 autres n’ont pas été injectionnées.

Les 2 personnes “vax” acceptent de s’éloigner quelques minutes. Elles se déplacent d’une cinquantaine de mètres et vont se placer derrière le gros îlot fleuri sans emporter leurs téléphones (cf. plan ci-dessous).

Voici les deux captures d’écran, à gauche lorsque les 2 personnes sont présentes, à droite lorsqu’elles disparaissent derrière le massif.

Ces captures ont été cadrées de sorte que tous les appareils “4-7” apparaissent. Autrement dit, les appareils étiquetés (P30 Pro, P30 lite, Archos) étaient dans les 2 listes mais n’apparaissent pas tous sur chaque capture.

On constate que la “disparition” des 2 personnes injectionnées correspond à la disparition de 2 appareils “4-7” de la liste des appareils détectés.

Voilà où j’en suis. J’invite chacune et chacun à effectuer par elle-même des expériences de ce style et à partager vos observations et suggestions d’améliorations.

Pour ma part, j’habite dans un lieu où il n’y a actuellement aucune émission BT. Je profiterai de la visite de personnes qui m’ont dit avoir reçu les injections pour récolter des observations complémentaires.