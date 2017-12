Options contre la Décision de Trump

@Massada = Où sont ses preuves historiques et archéologiques ? Même votre dieu Trump, a reconnu devant la Nation Navajo en faisant une allusion débile à l’une de ses conseillères qu’ils appellent Pocahontas, que les Natifs amérindiens étaient là, bien avant eux...

Et vous continuez d’affirmer que les Natifs Palestiniens n’auraient pas d’histoire dans le pays avant le XXème siècle ?

La préoccupation des Israéliens et des Zuniens, se situe sur un autre plan, à mon sens ; Israéliens et Zuniens plus préoccupés que jamais… Le Hezbollah est de retour !

Alors, outre le Pr. Herzog, Pappé, Ezzat, Atzmond, Sand, Finkestein... qui expliquent que : Après 70 ans d’excavations et de fouilles extensives sur la terre d’Israël, les archéologues ont trouvé que les actions du patriarche sont des histoires de légende ; nous n’avons pas séjourné en Égypte, ni fait un exode, nous n’avons pas conquis la terre. Il n’y a pas non plus de mention de l’empire de David et de Salomon. Ceux qui s’y intéressent savent tout cela depuis des années, mais Israël est un peuple têtu et ne veut pas en entendre parler.” ► Professeur Ze’ev Herzog : chef du département d’archéologie et d’études de l’ancien Proche-Orient à l’université de Tel-Aviv, dans un entretien avec le magazine Ha’aretz le 29 octobre 1999.

Mais libre à vous de deviser sur le sexe des anges, ou des démons...