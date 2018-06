Oradour, My laï, Khodjali, la barbarie à visage inhumain

L'histoire du 20ème siècle a été le théâtre de massacres insupportables, signes de la barbarie à visage inhumain sur plusieurs terrains d'opérations. Le 10 juin 1944 ( on vient de le commémorer) ce fut le massacre d'Oradour sur Glane ; le 16 mars 1968 le massacre de My laï au Vietnam ; le 26 février 1992 le massacre de Khodjali en Azerbaïdjan au Haut Karabakh.

Oradour sur Glane dans le département de la Haute Vienne était un bourg relié par le tramway à Limoges, quand le 10 juin 1944 un détachement allemand appartenant à la division Das Reich ( qui a combattu sur le front de l'Est) a massacré plusieurs centaines de ses habitants. Dans le détachement allemand, des alsaciens ( qu'on a appelés les « Malgré nous », puisque l'Alsace a été rattachée de force à l'Allemagne). La division Das Reich s'est illustrée par les massacres de populations, les incendies des régions traversées, les destructions des localités et une répression féroce de toute résistance à l'hitlérisme.

A Oradour les habitants sont parqués sur le champ de foire. Une rafle globale avec des gens sortis de force de leurs maisons. Les allemands séparent les hommes et les femmes. Des écoliers et leurs instituteurs sont également raflés. Des lieux d'exécution sont désignés dans Oradour, dont l'église du village. Les mitrailleuses font leur office. Les allemands achèvent les blessés. Ensuite les corps sont recouverts de paille et les SS y mettent le feu. Le pillage des maisons s'ensuit et enfin les habitations sont incendiées.

Les ruines du village conservées en l'état sont aujourd'hui un lieu de mémoire connu dans le monde entier.

Les reponsables SS alsaciens ont eu des peines non exécutées. Le chef de la division Das Reich le SS Lammerding s'est retrouvé en liberté chez lui.

My laï, c'est un village du Vietnam du Sud, du golfe du Tonkin,qui a vu le massacre de plusieurs centaines de personnes, tuées, violées, mutilées par une division d'infanterie américaine, le 16 mars 1968. 25 soldats seront accusés après enquête de l'armée et témoignages de soldats. Le lieutenant Calley sera reconnu coupable de la mort de 22 personnes poussées dans une fosse, et il sera condamné à une peine de prison à perpétuité qu'il n'effectuera pas.

Les raisons alléguées pour ce massacre seraient les morts endurés par les soldats US avec les fameux pièges en bambous sur lesquels les combattants US s'empalaient, mis en place par les vietcongs (maquisards communistes soutenus par le Vietnam du Nord).

Les ordres US sont simples : les soldats descendant de leurs hélicoptères doivent éliminer radicalement l'ennemi, détruire ses base arrière, ses moyens d'approvisionnement. A tout jamais.

Même si ces ennemis ne sont pas des combattants, ils peuvent le devenir. Les tuer à bout portant donc ! Animaux de trait et animaux domestiques sont exterminés. Le village est ensuite brûlé.

Des pilotes d'hélicos US tentent de venir en aide aux blessés vietnamiens mais leurs camarades ne les écoutent pas et achèvent les blessés. Quelques années plus tard alors que les plaies de la guerre du Vietnam sont encore béantes, des vétérans reviendront au Vietnam pour rencontrer les rares survivants de ces horribles exactions dans le village de My laï et ses environs.

Par une nuit d'hiver du 25 au 26 février 1992 plusieurs centaines de civils azerbaïdjanais ont été tués et violentés par les forces armées arméniennes appuyées par des groupements nationalistes et un régiment des forces armées de l'ex Union Soviétique, en violation de la Convention de Genève.

Les quelque 3000 habitants restés dans la petite ville de Khodjali, après le commencement de l'offensive arménienne furent touchés. Et la petite ville fut entièrement rasée. En 2005 Barton membre de la chambre des Représentants des Etats-Unis dénonça le massacre qui fut reconnu comme tel par plusieurs états.

L'URSS éclatant en1991, l'Arménie et l'Azerbaïdjan parties intégrantes de l'Union Soviétique étaient devenus des états indépendants. La province du Haut Karabakh vit alors s'opposer l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans une guerre de territoire. L'Arménie réclamant cette province azerbaïdjanaise où vivaient en bonne intelligence arméniens et azerbaïdjanais. Un cessez-le-feu ne fut signé qu'en 1994. Ce conflit territorial a fait plus de 30000 morts dans les 2 camps, la guerre se terminant par l'annexion arménienne du Haut Karabakh, l'Arménie détenant actuellement 20% des terres de l'Azerbaïdjan et près de 900 000 Azerbaïdjanais sont reconnus comme personnes déplacées dans leur propre pays depuis plus de 25 ans.

A l'O.N.U. 5 résolutions ont demandé sans succès le retrait des troupes arméniennes des territoires occupés en Azerbaïdjan. Le héros national arménien Monte Melkonian a reconnu que « Khodjali était un objectif stratégique mais aussi un acte de vengeance »