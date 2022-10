Orban : l’Europe paye trop cher pour les hydrocarbures américains

L'Europe se retrouve perdante en renonçant aux hydrocarbures russes au profit des Américains car elle est obligée de payer bien plus, estime le premier ministre hongrois Viktor Orban.

"La Hongrie n'est pas le seul pays qui se demande ce qui se passe ici et à qui profite la situation tandis que nous renonçons à l'énergie russe pour importer de l'américaine. En comparant les prix du gaz aux États-Unis avec celui auquel il est vendu à l'Europe, la différence est immense. L'énergie aux États-Unis est 5-10 moins chère que chez nous, que nous l'achetons aux Américains…", a déclaré M. Orban à la radio Kossuth.

D'après lui, "à présent, il faut poser la question à nos amis américains, qui est gagnant dans cette situation ?". Nous, les Européens, bien évidemment nous perdons et nous voyons que vous gagnez. Du moins, la Russie ne perd pas… Seulement nous, l'Europe, pouvons perdre", estime le premier ministre hongrois.

Il a également souligné qu'un attentat s'était produit sur le gazoduc Nord Stream et que l'État impliqué était terroriste. "Turkish Stream est le dernier gazoduc de grande capacité qui alimente la Hongrie. Si quelqu'un le faisait exploser ou mettait hors service, notre pays et la Serbie le considéreraient comme un attentat et agiraient en conséquence", a noté Viktor Orban.

Plus tôt, la chaîne CNN se référant à des hauts fonctionnaires européens et des représentants de l'Otan anonymes a rapporté que la cohésion de l'UE dans le soutien à Kiev pourrait s'effondrer dans le contexte d'une crise énergétique dans un avenir proche. CNN indique que la crise ukrainienne dure depuis six mois, et les représentants européens officiels s'inquiètent que le consensus puisse disparaître à mesure que l'hiver approche, s'accompagnant d'un manque d'hydrocarbures pour chauffer les logements, d'une hausse des prix des produits alimentaires et d'une réelle possibilité de récession. Un autre problème, selon les représentants occidentaux interrogés, concerne les fournitures d'armes à l'Ukraine. Les pays occidentaux, d'après CNN, tentent de régler un problème à long terme par des mesures à court terme, ce qui a pour résultat le fait que la fin du conflit ne se profile par à l'horizon.

"Au début, la réaction de l'Occident était plus brutale que la Russie ne s'y attendait. D'un point de vue politique, il était assez facile de se consolider autour de l'Ukraine et expliquer les dons d'armes et de moyens. Avec le temps, les types d'armes envoyées sont devenus plus complexes, tout comme la formation nécessaire pour leur usage efficace. La bonne nouvelle est que l'armement aide les Ukrainiens à tenir. La mauvaise est que plus la guerre dure, moins il y aura de livraisons d'armes et plus difficile il sera d'y renoncer", a indiqué un représentant de l'Otan. CNN ajoute que le monde est de plus en plus fatigué par le conflit qui entre en phase de stagnation. "Il était facile en février de se joindre à ceux qui s'opposent à Poutine. Maintenant la guerre se trouve à un stade ennuyeux du point de vue stratégique. Moins d'acquisitions et de pertes quotidiennes et moins de possibilités pour les photos", a noté le représentant de l'Otan.

Il est difficile pour les dirigeants de l'UE de justifier les dépenses d'argent et d'énergie pour "soutenir un pays lointain" sur fond de crise énergétique qui menace l'Europe, souligne la chaîne.

Alexandre Lemoine

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Abonnez-vous à notre chaîne Telegram : https://t.me/observateur_continental

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=4326