Orientations de la politique énergétique française

Deux aspects liés à la politique énergétique revêtent une importance particulière : l’élaboration du programme français de développement dans le domaine de l’énergie et les conditions financières du développement de l’éolien (et accessoirement du solaire)

Passant assez régulièrement auprès du parc éolien du Haut Jaonnais sur la commune de la Jaille Yvon (Maine et Loire), je constate que les 3 aérogénérateurs sont très fréquemment à l’arrêt, même par temps objectivement venteux. Les promoteurs ne sont pas des philanthropes et la question de la rentabilité d’une telle installation est clairement posée. La création de la Société, initialement en Haute Garonne, remonte à 2019 avec la participation de diverses sociétés étrangères ; tous les deux ans, la Société change de nom, de statut, de responsables, tous étrangers (Belge, Allemand, Luxembourgeois). Actuellement, la Société semble être localisée au Grand Duché avec une « boîte à lettre » en France dans un petit village proche de Sedan, Rethel, sans ligne téléphonique, inconnue à la mairie du dit village ! Bien entendu, le matériel utilisé est d’origine étrangère. Les fonds propres de la Société sont très faibles inconséquents avec la provision financière nécessaire pour la remise en état du site en fin d’exercice, contrairement aux engagements ; c’est le contribuable qui passera à la caisse … Rien de tout ceci ne justifie le taux de fonctionnement ridiculement faible de l’installation. En approfondissant un peu le sujet, on découvre, que le promoteur est rétribué (par EDF ?) sur la base d’une production électrique « potentielle ». Qu’importe que les générateurs tournent ou non ! Avec la reprise de la production d’électricité nucléaire, les besoins sont très largement excédentaires et le surplus de production doit être vendu, à perte, sur le marché spot au grand bénéfice de nos « amis » allemands » ; mieux vaut ne pas produire ! « Abracadabrantesque » ! Et dans cette histoire, tout au long de l’opération, depuis l’achat des machines, les locations de terrains, jusqu’à la production, c’est en définitive le contribuable qui est grugé ! …

Une gabegie que l’on retrouve avec l’éolien « marin » mais à une échelle financière autrement plus importante ; on y parle de milliards d’€ ! Chemin faisant, on tombe sur la participation de l’Ademe dans toutes ces histoires énergétiques. En cette période de disette, le moment serait bienvenu de se pencher sur ces dysfonctionnements et de s’interroger sur le rôle et la rentabilité de toutes ces Missions (Mission régionale d’Autorité Environnementale), Agences, véritables pompes à fric et à la rentabilité hautement suspecte !! Quid des Conseils, Comités et Commissions, qui pullulent, refuges dorés de personnalités en manque !

Selon la CRE (Commission de régulation de l’énergie) l’Etat devra payer en 2024 3,5 milliards d’€ de plus que prévu au budget, pour les énergies renouvelables.

Quant à l’élaboration du plan de développement de l’énergie pour le pays, il serait grand temps d’élaborer un plan cohérent définissant clairement les options retenues. En principe, le Pays a un Commissaire au plan curieusement absent. Au moment où l’Etat (le Président) met la pression pour les énergies renouvelables, le Président annonce à un coin de table que l’on va construire 14 réacteurs nucléaires. Effet d’annonce ? Où en est on ? Les moyens sont- ils véritablement engagés ? Sous quelle autorité, quel(s) meneur(s) ?

Tout ceci est irresponsable !