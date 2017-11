Osaka, San-Francisco et les « femmes de réconfort »

On ne sait pas exactement combien de femmes ont été recrutées comme « femmes de réconfort » (comfort women) par les japonais, mais le chiffre de 200 000 est souvent avancé. L'utilisation de la prostitution forcée dans les régions occupées par les Japonais dans l'Asie de l'Est (Corée, Chine et Philippines) a été évoquée dès 1932 et à nouveau en 1937 à l’occasion du massacre de Nankin.

Selon un rapport de l'ONU sur cette question, "le raisonnement ... était qu'un tel service de prostitution institutionnalisé et, par conséquent, contrôlé réduirait le nombre de viols dans les zones où l'armée était basée. A cette fin, l'armée japonaise a recruté des femmes en utilisant la tromperie, la coercition et la force, pour ses maisons closes. »

Après la capitulation du Japon en 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, les plaintes des « femmes de réconfort » victimes sont restées largement ignorées et Tokyo estime aujourd’hui que la question a été réglée par un traité qui normalisait les relations avec Séoul en 1965, même si en 1993, le Japon a admis que l'armée était impliquée dans la création et la gestion » de prétendues « maisons de réconfort » et a exprimé ses « sincères excuses et ses remords ».

Mais en fait la question était toujours d’actualité en 2015 quand Séoul et Tokyo ont signé un accord historique et que le gouvernement japonais a présenté à nouveau ses excuses accompagnées d’une « compensation » d’1 milliard de yens (8,7 millions d’euros) à une institution d’aide aux victimes rescapées. Les représentantes de ces victimes avaient alors déclaré que les excuses ne suffisaient pas à reconnaître la responsabilité du gouvernement pour le programme « femmes de réconfort », et avaient souligné le fait que les manuels d'histoire japonais sous-estimaient les crimes de guerre de ce pays.

Puis, l'érection d'une statue devant le Consulat général du Japon à Busan en décembre 2016 avait causé un incident diplomatique entre la Corée du sud et le Japon.

Le groupe qui avait commandité cette statue avait déclaré qu'elle avait été installée "pour obtenir des excuses officielles et une compensation légale pour la domination coloniale et les crimes de guerre du Japon, ainsi que pour dénoncer l'accord" de confort de 2015". »

Aujourd’hui, le malaise atteint la côte californienne où vivent de nombreux asiatiques. La troisième plus grande ville japonaise, Osaka, et San Francisco ont été jumelées en 1957 dans le but de favoriser la paix entre anciens ennemis et célébrer des liens historiques. Soixante ans après cette initiative, le jumelage devrait prendre fin brutalement après la mise en place d’UNE statue dédiée aux « femmes de réconfort ».

La statue a été inaugurée dans le centre-ville de San Francisco fin septembre sans soulever d’émotion aux États-Unis. Mais cette semaine, après que la municipalité de San Francisco ait officiellement attribué à cette sculpture le statut de « propriété commémorative de la ville », la presse japonaise s’est déchainée et le maire d'Osaka, M. Hirofumi Yoshimura a annoncé vendredi (28.11.2017) qu’il comptait mettre fin aux relations avec la ville sœur : "Notre relation de confiance a été complètement détruite", a-t-il déclaré selon le journal japonais Asahi Shimbun . "Je vais résilier l’accord de jumelage."

Cette décision montre à quel point la question des « femmes de réconfort » reste un point sensible pour les Japonais, l’épidémie de réalisations de statues commémoratives en témoigne. Tout se passe comme si les traces indélébiles des atrocités de la seconde guerre mondiale avaient acquis une légitimité historique partout dans le monde, sauf au Japon.

On compte 40 de ces statues en Corée du Sud et 10 aux États-Unis, la statue de San Francisco étant la première à être installée dans une grande ville américaine.

Le gouvernement japonais a souvent réagi violemment à la mise en place de ces « monuments », mais cette attitude revient à se tirer une balle dans le pied et ne fait que renforce la mauvaise image du pays sur ces questions : "Je pense que c'est une honte", a déclaré Mme Julie Tang, juge à la retraite de la Cour supérieure de San Francisco, au San Francisco Chronicle . "Ils tournent le dos à l'histoire. Le gouvernement japonais transforme tout ça en un problème géopolitique. Ce n'est pas de ça qu’il s’agit. C'est une question de droits de la personne. C'est une revendication mondiale des femmes pour lutter contre la violence sexuelle et leur utilisation comme objets sexuels. "

Le fait qu’il n’y ait pas eu l’équivalent du procès de Nuremberg pour le front du pacifique après la seconde guerre mondiale contribue à maintenir un sentiment d’impunité chez les victimes des crimes de guerre japonais, mais manifestement, le malaise dépasse cette question et prend une ampleur universelle. A traves les paroles de Mme Tang, on comprend qu’il s’agit de la lutte de toutes les femmes, partout dans le monde, pour conquérir définitivement leur dignité humaine.