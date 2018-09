OSP 1# : Les différences psychologiques homme/femme (1/3)

Observation d'une Sentinelle du Peuple - 1# - version écrite

Les différences psychologiques homme/femme (1/3)

La question des différences psychologiques entre hommes et femmes relève des diverses « sciences humaines » (psychologie, sociologie et anthropologie...). À ce titre, la réponse que j'apporterai ne sera pas froidement mathématique et demeurera relativement subjective. Cependant, afin de m'approcher le plus possible de la vérité, je m'efforcerai d'étayer mes diverses observations par des extraits d'ouvrages ou d'études scientifiques.

Cet article a pour objet de définir les inclinaisons psychologiques des hommes et des femmes ou, plus précisément, des cerveaux de type masculin et des cerveaux de type féminin. La nuance étant que certains hommes auront des cerveaux de type féminin et réciproquement (sans que des comportements homosexuels ne se manifestent nécessairement). Selon certaines études, 18 % des hommes partageraient les caractéristiques typiques des cerveaux de type féminin et réciproquement[1].

En outre, il convient de préciser que les variations individuelles et culturelles sont nettement plus importantes que les variabilités liées au sexe.

J'ai conscience que ce sujet est un champ de bataille idéologique entre féministes radicales/constructivistes et misogynes de tous bords. Si vous souhaitez ouvrir le dialogue en commentaire, je vous prierais de le faire poliment et d'argumenter de manière constructive et factuelle.

Afin de bâtir mon esquisse des différences psychologiques entre cerveaux masculins et féminins, je vais élaborer deux axes fondamentaux qui constitueront la matrice des différences observables, permettant par la suite de développer une plus grande variété de comportements et enfin d'argumenter contre certains stéréotypes infondés.