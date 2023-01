Où est passé le revenu universel ?

Avez-vous remarqué, nous voici en janvier 2023, les puissants du parti socialiste se réunissent pour choisir leur nouveau président, on dit secrétaire général (chez ces gens là, pour copier Georges Brassens).

Démocratiquement, une votation est organisée et chacun des trois candidats doit présenter son projet pour que le choix des électeurs soit motivé.

L'un de ces projets émerge incontestablement du lot, il s'agit de la participation ou non à la NUPES. Bien sûr ce sujet est important puisqu'il s'agit rien de moins que de placer, ou non, le PS sous la férule de Monsieur Mélenchon, un ancien apparatchik du PS.

Les autres propositions n'ont qu'une importance très secondaire dans une rivalité à celui ou celle qui plaira le plus aux électeurs.

Et, plus aucune référence au "revenu universel" !

Alors que lors de l'élection présidentielle de 2017, le parti socialiste, très divisé, avait choisi de procéder à une "primaire citoyenne" pour désigner le meilleur candidat afin de représenter le parti. C'est Benoit Hamon qui fut classé en tête, et très démocratiquement quatre autres candidats à cette primaire déclarent ensuite le soutenir. Par ailleurs, le candidat choisi par les instances écologiques (Yannick Jadot) se ralliat également à Benoit Hamon.

Qui est Benoit Hamon ?

A 26 ans, il fut le Président du mouvement des jeunes socialistes et quelques années plus tard ministre dont ministre de l'éducation nationale et bien d'autres postes encore.

A noter que jeune étudiant il partageât une colocation avec l'actuel président PS : Olivier Faure ; ce qui forcément crée des liens.

Mais Benoit Hamon est resté dans la mémoire collective des Français comme le chantre du "revenu universel".

Nous y voilà à ce fameux projet, le revenu universel dont tout le monde parlait en France jusqu'à cette piteuse année 2017.

Les urnes furent impitoyables pour Benoit Hamon et son revenu universel, le PS et les écolos obtinrent seulement 6,36% des voix.

Après cet échec cuisant, Benoit Hamon tenta de rester dans le monde politique et économique en briguant une nouvelle carte de député Européen, mais les électeurs ne l'ont pas suivi et il a dû se contenter de la direction d'une ONG, SINGA GLOBAL, destinée au soutien des migrants.

Qu'est donc devenu le "revenu universel", puisque, depuis 2017, ce sujet est tombé dans l'oubli ?

Trois pistes en réponse :

- L'échec du candidat Hamon a été ressenti comme un échec de "revenu universel" !

- Le projet a été mal présenté par le candidat !

- Ou tout simplement, le projet est une "usine à gaz" et en même temps un emplâtre sur une organisation sociale déjà trop complexe et trop intrusive.

Pour moi, le plus important est la troisième réponse.

En effet, le projet se présente déjà très mal par l'emploi du mot "revenu" qui ne correspond, en rien, à un vrai revenu.

Mais sur le fond, on s'aperçoit en allant sur la page Wikipédia consacrée au "revenu de base" que de très nombreux pays ou régions de tous les continents ont été tentés par le sujet. Beaucoup d'expériences ont été mises en route et ceci depuis plus de 20 ans.

La liste impressionnante ci-dessus montre le vif intérêt mondial pour le sujet. De plus, les retours d'expériences semblent tous très favorables.

Alors pourquoi personne ne va plus loin ?

La réponse est évidente dès que l'on regarde de très près les mesures complexes et embrouillées qu'il faudrait décider. Véritablement ce dispositif ne peut pas, techniquement, être intégré à l'existant, car, au lieu d'être une simplification il deviendrait une complication supplémentaire ingérable.

IL FAUT DONC UNE REVOLUTION SOCIALE DU SYSTEME.

Et, c'est bien ce que propose et détaille le "VIATIQUE CITOYEN".

César Jules janvier 2023