Où sont passés les médias ?

Alors que Maduro installe confortablement son pouvoir lors des élections régionales largement remportées au Venezuela, la "grande" presse Française, qui pointait du doigt sa politique, a disparu.

Il semblerait que nos chers médias qui avaient prédit un renversement de l'état Vénezuelien au profit de l'opposition du MUD ont pris l'eau. Depuis l'élection régionale donnant fortement le pouvoir au gouvernement de Maduro, les journalistes de propagande du gouvernement Français se font petit.

Depuis plusieurs mois, il était facile de trouver des articles dénonciateurs et montrant du doigt les violences des manifestations, les morts, le sang.. la peur ! Or, ces articles se permettaient un flou complet sur les acteurs de ces troubles qui étaient en grande partie dans l'opposition. Le gouvernement Français prenant clairement parti pour elle a oublié qu'il était difficile de faire oublier une Révolution Bolivarienne entreprise par Chavez, et qui a permis d'ouvrir des droits et des libertés au peuple Vénézuélien..



On est alors en droit de se demander pourquoi tout les pays occidentaux, avec la force de propagande médiatique, crachent et essaient de faire passer Maduro pour un dictateur. Il faut alors comprendre qu'une doctrine libérale est en marche et qu'il est bien difficile de s'y opposer. Tout gouvernement n'ayant pas cette vision est un ennemi qui doit être puni. C'est ce que subit le Vénézuela. Les Etats-Unis ont dévalué le marché et limité leurs échanges, les investisseurs étrangers partent.. tout est fait pour créer une crise et une dépendance à la doctrine du capitalisme occidental.

Pour en revenir aux médias, une chose se dégage : la peur.

Peur de montrer aux yeux de tous qu'il existe bel et bien une alternative aux doctrines de l'Union Européenne dans sa forme actuelle ?

Peur de donner raison à Jean Luc Mélenchon qui voit dans cette Révolution Bolivarienne une source d'inspiration à la souveraineté du peuple ? Eux qui ont passés tant de temps à le discréditer en prenant exemple de son soutien à Maduro..

Peur de dire "nous nous sommes trompés" ?



Quoi qu'il s'en dégage, il s'agit là d'une mauvaise foi volontaire de la "grande" presse.

Cette absence momentanée des médias Français quant aux élections Vénézuéliennes crée un sentiment de malaise et marque les esprits de ceux pour qui l'information n'est pas seulement sensationnelle et éphémère.

Il est bon de voir ici que la presse subventionnée à ses limites et se trouve tout autant engagée qu'une presse indépendante, malgré leur soucis de "neutralité". Le combat n'est pas le même. Eux s'engagent ouvertement pour le capitalisme libérale quand les autres médias non subventionnés par l'état (forcément) tendent à une ligne politique, sociale ou économique différente et bien souvent souveraine.