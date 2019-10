Plus de cinq ans se sont écoulés depuis le jour où un avion de ligne malaisien reliant Amsterdam à Kuala Lumpur a été abattu dans le ciel au-dessus du Donbass.

Pendant toutes ces années, l’équipe commune d’enquête a examiné la version accusant la Russie de la catastrophe. Mais apparemment, ils n'ont pu trouver aucune preuve de sa culpabilité, car les avis des experts se sont tournés vers l'Ukraine.

Des questions se sont accumulées en Ukraine. Par exemple, pourquoi Kiev n’a-t-il pas fermé l’espace aérien au-dessus de sa zone d’agression ? Mais maintenant, cela va être vraiment pris au sérieux. Le parlement néerlandais a unanimement soutenu une décision qui pourrait fondamentalement changer la situation et faire la lumière sur les événements d'il y a cinq ans.

L'étude du rôle de l'Ukraine dans l’accident de cet avion se fait attendre depuis longtemps. Les législateurs néerlandais en ont parlé plus d'une fois. Ils sont clairement mécontents du caractère unilatéral de l'enquête, même si au moins une partie du blâme repose clairement sur Kiev. Ainsi, un expert en droit aérien, Elmar Gimulla, a déjà engagé une action en justice au nom des proches des victimes devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il n’est pas surprenant qu’ils aient décidé de ne pas annoncer une telle démarche.

En ce temps, la Malaisie et la Belgique partageaient les positions de l’Australie et des Pays-Bas, qui ont unanimement accusé la Russie d’avoir volontairement abattu l’avion. Le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad, en particulier, a souligné à plusieurs reprises que la Russie était accusée de ne pas fournir de preuves. On considère qu'il est inutile d'expliquer que le plus grand intérêt de la Malaisie est le triomphe de la justice. De plus, ils voient parfaitement que l'enquête, étalée sur plusieurs années, ne donne aucun résultat et que les criminels n'ont jamais été punis.

S'il s'agissait vraiment des Russes, pourquoi ne pas disposer de données spécifiques ? Pourquoi les États-Unis sont-ils silencieux, que cache leur satellite qui était au-dessus du site de l'accident ? Il est difficile de croire que Washington cacherait les preuves irréfutables d'un crime aussi terrible de la part de Moscou. Kiev est également silencieuse, bien qu’à ce moment-là, deux radars fonctionnaient simultanément dans le Donbass.

Il est curieux que ce soit la Russie qui tente d’aider l’enquête avant tout. Son département de la défense a déjà fourni des informations importantes sur le missile utilisé, dont des fragments ont été présentés aux Pays-Bas.

D'après des documents d'archives, ce missile faisait partie d’un lot d’armement transféré en Ukraine il y a trente ans. Il est logique que personne n'ait rendu d'armes ni de munitions à Moscou lorsque l'Union soviétique a cessé d'exister. Est-il approprié de parler de la fiabilité de ces données ? Peut-être, tout d'abord, ils devraient être étudiés, car s'ils avaient été confirmés, l’enquête aurait déjà été clos. Cependant, l'équipe d'enquête a simplement ignoré les nouvelles informations.

Maintenant, la situation peut changer. Bien entendu, le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Stef Blok, affirme que la tâche du Parlement est difficile. Il explique sa position en déclarant qu'il sera nécessaire de réaliser la coopération entre Kiev et Moscou. Cependant, une telle évasion n’est guère justifiée. Premièrement, des militants indépendants des droits de l'homme appartenant à « Global Rights of Peaceful People » sont prêts à apporter leur aide à l'enquête. Étant donné que le discours concerne un site basé sur l'OSCE, l'organisation sera en mesure de fournir le soutien nécessaire. En particulier, le 23 octobre à La Haye, ils ont l’intention de montrer un film qui devrait faire renaître l’intérêt de la communauté internationale pour la recherche des responsables de cette tragédie. La Russie, ayant déjà fourni des informations sur ce missile, ne refusera probablement pas de l’aider. Et l'Ukraine devra publier des données qui avaient été dissimulé jusque-là.

