Ouf ! C’est fini !

@Dom66



Moi il y a un truc qui me dérange, ceux qui n’aime pas le foot, qui aime la France qui perd, laisser SVP, le peu de plaisir que peut apporter l’équipe de France à un peuple qui a mal…





oui c est bien , mais c est comme les anti-drepresseurs ça ne retire pas les merdes . de plus quand on voit l explosion comme dit rosemar de pulsions primaires ; beuglements , beuveries, actes inconscients ; violences , bref que du « bonheur » ( en tout cas celui que conçoit l humain , l’éphémère, l artificiel celui qui faire passer quelques heures comme un shoot de cocaine et fait retomber en enfer juste après) ;franchement il y a de quoi avoir pitié des gens qui se laissent illusionner par de la poudre de perlimpinpin