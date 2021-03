OUF, le canal de SUEZ est débloqué mais que n’a-t-on pas lu ou entendu côté médias et complotistes !

C’était le 23 mars 2021 à 7h40 le porte container géant EVER GIVEN s’échouait en plein milieu du canal de suez suite à de violentes rafales de vent auquel s’ajoutait une tempête de sable qui masquait la visibilité. Vu les caractéristiques démentielles du navire, ce genre de problème peut arriver n’importe quand, en mer ou dans un port, à quai ou durant les manœuvres d’accostage ou d’appareillage.

Jugez plutôt du beau bébé : Ever Given lancé en 2018. longueur hors tout 400 mètres largeur 59m Port en lourd 199489 tdw capacité 20.000 conteneurs de 20 pieds (cale et pontée) pavillon Panama. Armateur la compagnie taïwanaise EVERGREEN.

Bon en longueur le navire est plus long que la tour Eiffel et représente 4 terrains de football mis bout à bout ! Quant à la hauteur, rien que les conteneurs en pontée empilés les uns sur les autres dépassent la hauteur d’un immeuble de 5 étages auquel s’ajoute la hauteur de la coque émergée !

Imaginez la prise au vent d’un tel ensemble !

A titre de comparaison durant les seventies, le navire type était le cargo conventionnel SD14 comme par exemple le « Ville de Strasbourg » construit en 1975 pour la NCHP la Navale et Commerciale Havraise Péninsulaire qui assurait la ligne Europe / Mer rouge et océan indien. Longueur 171m largeur 23m Port en lourd 16570 tdw navire pouvant embarquer 236 conteneurs de 20 pieds en pontée et entreponts le reste en conventionnel (marchandises sur palettes en cales). Pavillon Français ! Ah c’était le bon temps, les navires accostaient en pleine ville (Bordeaux quai des Chartrons) et restaient plusieurs jours à quai, le temps de s’amuser dans les bars et restos du port. Plus rien à voir avec les immenses terminaux à conteneurs (Fos sur mer ou le Havre port 2000) éloignés de tout pour des escales d’à peine six heures. La fille dans chaque port c’est bien fini LOL.

Mais bon oublions la nostalgie et revenons à nos moutons ou plutôt à tout ce qui a été dit aussi bien dans les médias mainstream que sur les sites complotistes quant à la fermeture du canal pour une durée indéterminée, jours, mois ????

Côté médias : catastrophisme de rigueur, affolement des marchés, le cours du pétrole grimpe et pire, on risque de manquer de … papier hygiénique. Oui oui, ce n’est pas une blague :

Un mégaship bloquant le canal de Suez pourrait provoquer une nouvelle crise du papier hygiénique, affirme-t-on. Cela vient juste un an après que les rayons des supermarchés britanniques aient été dépouillés de papier toilette dans une frénésie d’achat de panique juste avant le premier verrouillage. D’énormes files d’attente de navires en attente de déblocage du canal de Suez pourraient désormais entraîner une nouvelle pénurie mondiale de papier hygiénique, selon la société de pâte de bois Suzano SA. Fr24news

Bon on ne va pas répéter ce qu’ont pu raconter TF1, FR2, BFM, Cnews, LCI et les autres. Un peu comme le virus, ses variants et maintenant ses co-variants LOL

Non le plus rigolo c’est côté complotistes alors là, grosse rigolade. Complotiste le mot préféré des journalistes qui, comme on le sait ne mentent jamais et ne font jamais de complotisme !

Voici un florilège des élucubrations entendues durant les LIVE complotistes (qui remplacent avantageusement et humoristiquement les JT journaux télévisés).

Oui parce que la mode maintenant chez les complotistes c’est le LIVE vidéo (YouTube, Dlive, Facebook, VK ...) c’est à dire un direct avec un ou deux ou trois gentils conspis et leurs groupies qui peuvent chater, poser des questions en ligne.

D’abord ils ont commencé par confondre le nom du navire et la compagnie sans comprendre que tous les navires armés par la compagnie EVERGREEN commencent par le nom de ever puis autre chose comme le Ever Given !

Ensuite cet échouage est un coup monté, voulu par les mondialistes pour provoquer une pénurie de marchandises et accentuer la panique. Faites des provisions les amis, on va manquer de tout dans un très proche avenir et ça va durer très longtemps !

Plus fort encore, si l’on tape evergreen dans un moteur de recherche on tombe sur Hillary Clinton, c’est en effet le nom de code des services secrets de Hillary Clinton du temps ou elle était secrétaire d’état sous Obama !

Et plus terrifiant encore, le navire bloqué et bloquant la circulation dans le canal de Suez est un navire de trafic d'êtres humains relié à l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton.

En voici la démonstration, l’indicatif d’appel international du navire Ever Given est H3RC. Nos conspis ont de suite fait le rapprochement avec HRC Hillary Diane Clinton née Rodham, ils sont forts quand même !

Extrait d’un commentaire sur YT : « Evergreen : hier sur Cnews, ils ont dit les complotistes disent qu'il y a des enfants prisonniers dans les containers etc... etc... Ils prennent les devants pour éteindre la flamme ». Réponse d’un autre : « J'ai vu une vidèo,1militaire sortir d'un contener avec un enfant ds les bras ... ».

La palme du meilleur complotiste revient encore à Antoine de l’alliance humaine qui dans son dernier live a dégotté une vieille vidéo de la série Dexter de Canal+ où l’on peut voir ce dexter libérer un gosse enfermé dans un container … EVERGREEN. Il remarque d’ailleurs que dans le parc à containers il y a plein de containers verts. Pas difficile quand on sait que cette compagnie est l’une des plus importantes du monde dans ce mode de transports !

Il a même trouvé une photo où un camion accidenté bloque une autoroute avec sur sa remorque un conteneur vert Evergreen, c’est un coup monté qu’on vous dit ! N’oubliez pas de le paypaler et son teepee !

Voilà on s’arrêtera là, le délire fut ÉNOOORME jusqu’au lundi 29 mars 2021, jour où le Ever Given a été remis à flot annonce la SCA Suez Canal Authority, le trafic devrait reprendre lentement.

Bon tout se termine bien comme dans les contes de fées, mais on aura eu une sacrée trouille quand même !

