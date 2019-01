OUI au RIC mais boycott du faux débat

J’appelle tous mes concitoyens, qu’ils soient sympathisants « gilets jaunes » ou non, quelles que soient par ailleurs leurs opinions politiques, à boycotter ce « grand débat » qui n’est en réalité qu’un « grand enfumage » ! Pour les moins pressés, j’explique ci dessous pourquoi, moi qui suis profondément attaché au dialogue, je vais cette fois-ci refuser de collaborer à cet enfumage.

Bonjour à toustes,

je viens de faire quelques recherches sur le net pour savoir quels étaient les thèmes du soi-disant "grand débat" qui doit être organisé en France par le gouvernement pour essayer de résoudre la "crise" des gilets jaunes et voici ce que j'ai trouvé sur un site semble-t-il officiel, sous l'autorité du gouvernement ( http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/cinq-themes-pour-grand-debat.html ) :

1) la transition écologique, notamment dans les domaines des transports, dans l’équipement des logements (chauffage, isolation, etc.) ;

2) la fiscalité : évolution du lien entre impôts, dépenses et services publics ;

3) l’organisation de l’État et des collectivités publiques ;

4) le débat démocratique et la citoyenneté : comment mieux associer les citoyens à la prise de décision, quelles réponses aux questions sur l’immigration, etc.

Pour ma part, je vois dans ces propositions 2 tentatives d'enfumages :

Premièrement, si nous obtenons le RIC (Référendum d'Initiatives Citoyennes ) en toutes matières et notamment Constituantes, Abrogatives, Révocatoires et Législatives (CARL), alors nous pourrons décider par référendum de ce que nous voulons pour les quatre autres sujets.

Donc proposer de débattre maintenant de ces sujets est une tentative de dispersion menée par un gouvernement et d'une soi-disant "majorité" qui ont peur du RIC et veulent coûte que coûte s’accrocher au pouvoir, donc ils essayent de détourner notre attention et nos énergies sur d’autres sujets, certes importants, mais secondaires.

De plus, tant que les principaux médias seront entre les mains de gens hypers riches, nous ne pourrons jamais être informés loyalement sur les sujets proposés, et nos choix pourront être manipulés.

Donc nous avons besoin en premier lieu du RIC pour ensuite interdire à des multinationales ou à des gens très riches de posséder un média et les obliger à céder gratuitement ces médias à des journalistes indépendants, tirés au sort parmi des journalistes ne travaillant pas pour un média appartenant à ces très riches.

APRÈS nous pourrons débattre des autres sujets et organiser des référendums décisionnels.

Pour ma part, je pense que l’oligarchie actuellement au pouvoir est illégitime, donc il ne faut pas tomber dans le piège d’un débat avec cette oligarchie qui de toute façon prendra en définitive uniquement les décisions qui sont en sa faveur, ou qui ne lui nuisent pas.

Deuxièmement : Citation : « le débat démocratique et la citoyenneté : comment mieux associer les citoyens à la prise de décision, quelles réponses aux questions sur l’immigration, etc. »

Je pose la question : que viens foutre le sujet sur l’immigration à coté du débat sur la démocratie, si ce n’est que d’essayer de nous distraire du sujet principal qui est la vraie démocratie réclamée par les gilets jaunes, c’est à dire le RIC – CARL.

« Mieux associer les citoyens » : Ils nous font le coup depuis des dizaines de décennies, ils font une « enquête d’utilité publique » en prenant bien soin d’en parler le moins possible et ensuite ils décident en catimini de ce qu’ils veulent, quels que soit les résultats de cette enquête.

Il ne s’agit pas de « mieux associer les citoyens à la prise de décision » mais de RENDRE AUX CITOYENS LE POUVOIR DE DÉCISION qui lui a été confisqué depuis plus de 2000 ans par des tyrans (rois, empereurs, « présidents », etc. et des oligarchies au service des plus riches.

Donc en ce qui me concerne, je vais boycotter cette nouvelle tentative d’arnaque nommée « le grand débat » car je pense que nous devons nous concentrer sur une seule revendication, le RIC en toutes matières, et j’invite mes frères et concitoyens gilets jaunes à en faire de même.

Participer à cette arnaque serait lui donner de la légitimité et en donner à ce gouvernement complètement illégitime.

De plus, je le redis, tant que les principaux médias seront entre les mains de gens hyper riches, nous ne pourrons jamais être informés loyalement sur les sujets proposés, donc nos choix pourront être manipulés et ce « grand débat » est un piège.

Marco JEAN-MONTCLER, citoyen Français et complètement gilet jaune, le 10 01 2019